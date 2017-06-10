قامــت أســرة بنـك الكويت الوطني بزيارة إلى مستشفى بنك الكويت الوطني للأطفال في منطقة الصباح الطبية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، حيث قضى موظفو البنك يومهم مع الأطفال ووزعوا الهدايا والقرقيعان.

وتأتي هذه الزيارة في إطار برنامج اجتماعي أعده بنك الكويت الوطني لشهر رمضان المبارك ويتضمن العديد من الأنشطة والفعاليات الخيرية والإنسانية والاجتماعية والإنسانية المتمثلة في دعم مختلف المؤسسات الاجتماعية بالإضافة إلى الأعمال التطوعية التي يقوم بها موظفي البنك الوطني خلال هذا الشهر الفضيل.

ويشار إلى أن مشاركة أطفال مستشفى البنك الوطني فرحة القرقيعان هو تقليد يحرص البنك الوطني على القيام به خلال شهر رمضان المبارك. كما أن هذه الزيارة تعكس اهتمام البنك في النشاطات الاجتماعية والإنسانية، وتعبيرا عن روح المشاركة والتواصل مع كل شرائح المجتمع.

وبدورهم، عبر الأطفال في المستشفى عن سعادتهم البالغة بالزيارة وفرحتهم بالحصول على القرقيعان بمناسبة شهر رمضان الكريم من البنك الوطني.

وتجدر الإشارة إلى أن مستشفى بنك الكويت الوطني أبرز مبادرات البنك الوطني في المسؤولية الاجتماعية، وقد اتخذ البنك خطوة على صعيد تحويل المستشفى الى أحد أفضل المراكز الإقليمية في المنطقة المتخصصة في علاج الأطفال الذين يعانون من أمراض مستعصية، وذلك في إطار مشروع لتوسعة المستشفى وإنشاء أول وحدة متخصصة بزراعة النخاع والعلاج بالخلايا الجذعية للأطفال في الكويت.