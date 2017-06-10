أعلن نادي فلير فتنس عن نجاح حملته الخيرية الثالثة «حول قوتك إلى من لا قوة له» والتي نظمها بمقر النادي بمنطقة الشويخ في الثامن من شهر رمضان المبارك لهذا العام.

وتأتي هذه الحملة الخيرية ضمن دور «فلير فتنس» كعلامة تجارية رياضية ناشطة في المجال الاجتماعي والإنساني خلال الشهر الفضيل.

وبدوره شكر المدير الشريك في «فلير فتنس» يوسف احمد الشايع كل من ساهم في إنجاح هذه الفعالية التي مزجت بين القوة البدنية والعمل الاجتماعي الخيري، معتبرا أن «فلير» كناد لا يقتصر على تقديم الخدمات والتمارين الرياضية بل يعتبر من الأندية الرائدة والفاعلة في المجال الاجتماعي.

وأضاف انه تم تجميع مبلغ 1200 دينار كويتي سيذهب لصالح بنك الكويت للطعام، حيث تمثل في قيام المتبرعين بتمارين رياضية متعلقة برفع الأثقال وكلما تم رفع عدد أكثر من الأثقال زاد مبلغ التبرع حيث وصل عدد المشاركين إلى أكثر من 300 مشارك وبحضور يصل إلى 1000 شخص.

كما يخصص نادي «فلير فتنس» جزءا من مبيعاته السنوية لدعم الأطفال المحتاجين ونشر الوعي الصحي لجميع أطياف المجتمع، والرعاة: VIVA، بنك الكويت الدولي، كاف كفيه، الفيشن برجر، سلايس، شلي ببر، مجموعة خليفة جري الجري المتحدة برعاية إعلامية من مكتب ريختر الإبداعي.