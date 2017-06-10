التشكيلة تتميز بزخارفها ونقوشها الملونة مع لمسات من اللون الذهبي

أعلن محل الأطفال، الوجهة المتكاملة لتلبية كل مستلزمات الأطفال التابع لمجموعة «لاندمارك»، عن طرح تشكيلة أزياء خاصة بشهر رمضان 2017 والتي تضم ملابس مصممة تماشيا مع موسم الاحتفال بالشهر المبارك وعيد الفطر.

وتضفي هذه المجموعة لمسات من الأناقة والإطلالة الجذابة على الأطفال الصغار والتي تتماشى مع طبيعة الأجواء الاحتفالية لهذا الموسم.



وتعد تشكيلة الأزياء الخاصة بشهر رمضان الجديدة مناسبة لكسوة الأولاد أو كهدية مميزة خلال الشهر الفضيل، وتقدم مجموعة واسعة ومتنوعة من التصاميم والألوان العديدة التي تتيح حرية الاختيار لعشاق الموضة الصغار.

تتميز التشكيلة بزخارفها ونقوشها الملونة مع لمسات من اللون الذهبي لملابس البنات، فيما تعكس تصاميم الملابس فيها طابعا من المرح والبساطة والمظهر الأنيق، مع إدخال الكثير من صور الورود المفعمة بالحيوية، ومزيج من الأزياء التي تحتوي على صور فراشات، إلى جانب البدلات الرسمية الجذابة.



وتعرض التشكيلة أزياء عصرية للبنات تضم سلسلة متنوعة وواسعة ترضي الميول الشخصية لهن في كل قطعة يقمن باختيارها، فهي تجمع بين أجمل ظلال اللون الوردي وتدرجات اللون القرمزي الجميل والترتر المعدني لمنح لمسات إضافية من الأناقة والجاذبية. وهي فساتين حصرية مزركشة بنقوش وردية مبهجة وزخارف فريدة من نوعها مصممة تماشيا مع طابع الاحتفالات.

أما بالنسبة لتشكيلة الأولاد الصغار، فقد تم اختيار أغلب نمط الألوان من الأزرق الخفيف والبيج مع لمسات من اللون الأرجواني مع الرمادي الغامق والمارون كألوان متباينة ملائمة للمناسبات المختلفة.



أما عن الأقمشة الرئيسية المختارة فهي مزيج من الكتان والقطن الخفيف الأكثر ملاءمة لهذا الشهر الفضيل كونها تمنح مرتديها الراحة مع المظهر الأنيق. تم تصميم تشكيلة أزياء الأولاد لتعكس اتجاهات الموضة والأناقة الملائمة لهذا الموسم، حيث تضم الكثير من بنطلونات التشينو والقمصان ذات الياقات القصيرة والبنطلونات ذات الثنيات، بالإضافة إلى قطعتي اكسسوار أنيقة لتتويج إطلالة موسم الأعياد.



يترافق كل عنصر وإكسسوار في تشكيلة الأزياء الجديدة مع ربطات عنق جذابة وأحزمة ملائمة وإدخال لمسات نهائية وفق ذوق رفيع على الأقمشة المتألقة بألوانها الفريدة وتصاميمها العصرية لتخلق اتجاهات موضة جديدة كليا من الملابس المتماشية مع الأجواء الرمضانية. تتوافر هذه التشكيلة حاليا في جميع متاجر محل الأطفال في سنتربوينت في الكويت.