أتمت جمعية المهندسين رحلتها السنوية الرمضانية إلى الديار المقدسة للعام 16 على التوالي وشارك فيها رئيس الجمعية م.فيصل العتل وأمين الصندوق م.علي الفيلكاوي وعشرات من المهندسين وذويهم.

وقام مدير عام الجمعية م.حسين ششتري ورئيس لجنة العلاقات العامة م.محمد عوض ورئيسة المركز الإعلامي م.شيماء الشطي الزملاء مع عضو مجلس الادارة السابق م.هديان العجمي وم.نورة العمير عضو العلاقات العامة باستقبال وتوديع المعتمرين بالورود وتوزيع المصاحف وسجادات الصلاة، وقد كانت الإقامة بفندق قريب من الحرم والأسعار خاصة بالمهندسين، مع تأمين المواصلات من والى المطار، وكذلك تأمين وجبة الإفطار.