بمناسبة شهر رمضان المبارك، يتبنى بنك الخليج مجموعة من الفعاليات والأنشطة الرمضانية التي يهدف من خلالها إلى التفاعل مع عملائه ومع المجتمع الكويتي بمختلف أطيافه. ويأتي توزيع «الماجلة» على الأسر المحتاجة في جميع أنحاء الكويت في مقدمة تلك المبادرات الخاصة بالشهر الفضيل.

ويشارك بنك الخليج للعام الثاني على التوالي مع «سيفكو» و«لوياك» في هذه المبادرة.

وقد انضم إلى المبادرة هذا العام البنك الكويتي للطعام، وتضمنت الصناديق مختلف الأصناف من المواد الغذائية الأساسية التي تغطي احتياجات أسرة كاملة لمدة أسبوع تقريبا. وقد قامت فرق تطوعية من بنك الخليج بالتعاون مع فريق عمل سيفكو بإعداد تلك الصناديق، بينما يتولى كل من البنك الكويتي للطعام، وبرنامج لوياك لخدمة المجتمع توزيع الصناديق على الأسر المحتاجة في الكويت، والتي تم تحديدها مسبقا.

وبهذه المناسبة، صرح خالد العتيبي، مدير الاتصال المؤسسي ببنك الخليج، قائلا: «بعد الإقبال الكبير والأثر الإيجابي الذي أحدثته المبادرة الرمضانية العام الماضي، يسرنا أن نشارك سيفكو مرة أخرى في هذا النشاط الخيري، ومن خلال العمل عن كثب مع البنك الكويتي للطعام، الذي تم تأسيسه مؤخرا بالإضافة إلى برنامج لوياك لخدمة المجتمع، استطعنا زيادة رقعة تواجدنا من حيث توزيع الطعام والتعاون مع شركاء آخرين نحو خدمة المجتمع. ونود في هذا المقام أن نتوجه بالشكر والتقدير إلى جميع شركائنا في هذه المبادرة ونتطلع إلى العمل معا باستمرار في المستقبل».

وقالت نور القطامي، الرئيس التنفيذي لـ «سيفكو»: «نشعر بالاعتزاز بشراكتنا مع بنك الخليج في هذا المشروع، الذي يرسم البسمة على أوجه أفراد العديد من العائلات كل عام. ويلتزم كل من بنك الخليج وسيفكو بالمسؤولية الاجتماعية في الكويت من خلال المساهمات المستمرة في المجتمع».

وقال سالم الحمر، أمين سر مجلس ادارة البنك الكويتي للطعام: «تغمرنا السعادة برسم البسمة على وجوه المستحقين بتوصيل ماجلة رمضان الكريم، ومشاركتنا بكل فخر مع بنك الخليج في إسعاد الأسر المتعففة بالمواد التموينية الأساسية».

وخلال الشهر الفضيل، يقدم بنك الخليج الدعم للعديد من الأنشطة والفعاليات والمبادرات الأخرى، من بينها رعاية بطولة كرة القدم النسائية، التي بدأت بالفعل وتهدف نحو تشجيع المرأة على تعزيز اتباع أسلوب حياة نشط وصحي من خلال بطولة رياضية هادفة. كما سيقوم البنك بإجراء زيارات إلى العديد من المستشفيات للاحتفال بالقرقيعان مع الأطفال المرضى، وإقامة احتفالات القرقيعان مع جهات كويتية أخرى.

ويعد «سيفكو» من مراكز التسوق الكبيرة الشاملة في الكويت الذي شهد نموا واكتسب سمعة طيبة لتقديمه تشكيلة واسعة من المنتجات، وحصوله على كثير من الجوائز في مجال خدمة العملاء. أما البنك الكويتي للطعام فهو مؤسسة خيرية أنشئت لتوفير الغذاء للمحتاجين في الكويت ونشر الوعي حول أهمية الحد من هدر الطعام، وفيما يخص مركز لوذان لإنجازات الشباب (لوياك)، فهو مؤسسة غير ربحية تهدف نحو تمكين الشباب.