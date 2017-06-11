دشنت شركة الخطوط الجوية الوطنية باكورة أنشطتها الاجتماعية والخيرية بمشاركتها في حملة «#بيتكم_عامر» الرمضانية لعام 2017 والتي تعتبر الأولى من نوعها في الكويت بمشاركة عدد من مؤسسات القطاع الخاص إلى جانب «الوطنية»، بنك الكويت الوطني وعيادة بيان لطب الأسنان، وفريق تراحم التطوعي، التابع للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية وهذه الحملة تحت مظلة الهلال الأحمر الكويتي.

وتهدف الحملة التي تقام لمدة 10 أيام من الزيارات الميدانية، إلى مساعدة الأسر المتعففة ومحدودة الدخل خلال أيام الشهر الفضيل، وتقوم بتنظيمها مجموعة من الشباب الكويتي بقيادة الناشطة الإنسانية لنا الرشيد مديرة العلاقات العامة والإعلام في الخطوط الوطنية والناشطة في مجال العمل الإنساني، التي أكدت في تصريح صحافي أن «عمل الخير جميل وان اكتمل يكون أجمل يدوم أطول ويكون له أثر أكبر»، لافتة الى أنه من هذا المنطلق حققت الحملة نجاحا باهرا خلال أيامها الأولى وكان لها أثرها البالغ في نفوس الأسر التي شملتها الحملة، حيث تم من خلالها تقديم المساعدات بشكل مكتمل للأسر المتعففة.

وأوضحت الرشيد أن حملة «#بيتكم_عامر» تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات التي تسهم في تأمين احتياجات الأسر محدودة الدخل والتي يتم زيارتها وفقا للمسح الذي جرى بالتعاون مع الهلال الأحمر، وتتمثل الخدمات في: توزيع ألعاب وهدايا قيمة على الأطفال، وسلة غذائية رمضانية تكفي مدة شهر كامل لأسرة مكونة من 5 أشخاص، علاج للأسنان مجاني لجميع أفراد الأسرة، نواقص المنزل من معدات منزلية «برادة ماء - ثلاجات - وحدات تبريد وغيرها»، وكفالة تعليم الأطفال، فضلا عن تقديم 150 وجبة إفطار يوميا وتختتم هذه المساعدات بدفع إيجار البيت.

وأشارت الرشيد الى أن مشاركة الخطوط الوطنية في الحملة تأتي في إطار سياسة الشركة في السوق المحلي لتكون باكورة مساهمتها المجتمعية والخيرية التي تشمل مختلف المجالات في الكويت.