ينطلق اليوم الأحد 11 يونيو 2017 معرض الفرص الدراسية والدراسات العليا الذي يرعاه بنك الكويت الوطني وتنظمه عمادة شؤون الطلبة في جامعة الكويت بمشاركة أكثر من 50 جهة تعليمية من مؤسسات وجامعات وكليات. ويستمر المعرض لغاية 13 يونيو 2017 في جامعة الكويت الشويخ ـ مسرح الشيخ عبدالله الجابر الصباح.

ويأتي المعرض على هامش حفل تكريم أوائل خريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2016/ 2017 وذلك برعاية وحضور وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور محمد عبداللطيف الفارس، وهو الاحتفال الذي يرعاه بنك الكويت الوطني للسنة العاشرة على التوالي. ويشارك في هذا المعرض إلى جانب جامعة الكويت وكلياتها المختلفة، مجموعة من الجامعات والمؤسسات التعليمية والمعاهد التدريبية التي ستقوم باستقبال الطلبة خريجي الثانوية العامة وطلبة البكالوريوس الراغبين في استكمال دراساتهم العليا وتعريفهم بالاختصاصات المتاحة وكيفية التسجيل، وما البرامج المقررة، بالإضافة الى تقديم الاستشارة لهم في ما يتعلق بمستقبلهم الأكاديمي.

ويواصل بنك الكويت الوطني مبادراته ومساهماته في دعم الطلبة الشباب على غرار رعاية معرض الفرص الدراسية وذلك كجزء لا يتجزأ من التزام البنك بدعم الكوادر الوطنية وإيمانه بأهمية استثمار الموارد البشرية الشابة وتجهيزها لتكون فاعلة في مساندة مجتمعها وتنميته.

وتعكس هذه الرعاية حرص بنك الكويت الوطني على الاهتمام بالشباب الكويتي ودعم النشاطات التعليمية الهادفة إلى تطوير وتنمية الكفاءات الوطنية وتسليحها بالعلم والمعرفة، إلى جانب توفير الرعاية للفعاليات التربوية كاحدى أولويات البنك ضمن المسؤولية الاجتماعية التي يلتزم بها.

ويشكل المعرض فرصة كبيرة للطلبة من خريجي الثانوية العامة الراغبين باستكمال دراستهم، حيث تشارك في المعرض جميع كليات جامعة الكويت والدراسات العليا، وعمادة شؤون الطلبة بمختلف إداراتها، إضافة إلى الجهات الخارجية التي تقدم فرصا دراسية من مؤسسات حكومية وجامعات خاصة.