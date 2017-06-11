في بادرة أخرى تعكس حرص البنك على مشاركة المرضى ونزلاء المستشفيات فرحة المناسبات السعيدة، نظمت إدارة العلاقات العامة زيارة لقسم أطفال مستشفى الأميري بالتعاون مع إدارة المستشفى لمشاركتهم فرحة القرقيعان وإدخال السعادة على قلوبهم من خلال توزيع علب القرقيعان عليهم ابتهاجا بهذه المناسبة الرمضانية التي تعتبر أحد التقاليد والعادات الكويتية التراثية القديمة التي يعتز بها المجتمع الكويتي، حيث يجدد البنك من خلال هذه البادرة الإنسانية عهدا قطعه على نفسه بمشاركة نزلاء مختلف دور الرعاية والمستشفيات من المرضى فرحة المناسبات السعيدة ومنها مناسبة القرقيعان في شهر رمضان من كل عام.

وبهذه المناسبة قالت أماني الورع مساعد مدير عام إدارة الإعلان والعلاقات العامة بالبنك: «يحرص البنك دوما على مشاركة الأطفال فرحتهم في مختلف المناسبات، كما يحرص على تنظيم نشاطات خاصة بالأطفال وزياراتهم بالمستشفيات ومشاركتهم أجواء الاحتفال بالقرقيعان وإضفاء روح البهجة لهم وهو ما يعكس حرص البنك على التفاعل مع كل شرائح المجتمع ومشاركته المرضى ونزلاء المستشفيات فرحة المناسبات السعيدة».

وتأتي هذه الزيارة في إطار اهتمام البنك الدائم ومشاركته المستمرة في النشاطات الاجتماعية والإنسانية وتعبيرا عن روح المشاركة والتواصل مع كل شرائح المجتمع وانطلاقا من رسالته الاجتماعية الهادفة إلى دعم كل مبادرات العمل الخيري والإنساني. ويحرص البنك التجاري دوما على تكريس مفهوم المسؤولية الاجتماعية الشاملة الذي أرساه منذ وقت طويل.