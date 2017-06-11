تقدم «هاملتون» ساعة Intra-Matic 68 نسخة جديدة من كرونوغراف أوتوماتيكي قديم الطراز، إصدار محدود من ساعة Chronograph B التاريخية التي قدمتها الشركة في العام 1968 وتشتهر بين الخبراء لما تتميز به من ميناء «باندا» معكوس باللونين الأسود والأبيض.

من بين الساعات التي قدمتها هاملتون في العام 1968 برزت ساعتان مميزتين، الاولى هي Chronograph A مزودة بموانئ فرعية باللون الأسود على خلفية ميناء باللون الابيض، والثانية هي Chronograph B مع ميناءين فرعيين باللون الأبيض على خلفية باللون الأسود، بما يؤلف وجه «باندا معكوس»، واشتهر هذا التصميم في موانىء الساعات خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، متخطيا حدود الزمان ليصل حتى يومنا هذا حاصدا عددا أكبر من الهواة، إنها بالفعل ساعة تتسم بشخصية قوية وتصميم بسيط أحادي اللون، وقد تمكنت من اكتساب قيمة عالية لدى هواة الجمع في عصرنا الحالي.

وتطلب إنجاز ساعة Intra-Matic 68 Auto Chrono الجديدة عناية فائقة بالتفاصيل، مع الإشارة إلى اعتمادها للعديد من عناصر النموذج الاصلي. وبوجه التحديد، يحافظ الميناء على اصالة وجه الباندا «المعكوس» إلى جانب مقياس السرعة الذي يحيط به باللون الأبيض. تتسم هذه الساعة باعتماد اللونين الابيض والأسود في تصميمها، فنافذة التاريخ تبرز على خلفية داكنة، عقرب مركزي لكرونوغراف الثواني باللون الأبيض وعقارب عداد مطلية باللون الاسود، أما على الصعيد التقني فقد زودت العلبة الحاضنة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ بآلية حركة أوتوماتيكية من نوع H-31 مع طاقة احتياطية تدوم حتى 60 ساعة، الامتداد التقني المرحب به في نمط حياتنا العصري المتسارع، ويشار إلى أن هذا الإصدار صمم بعلبة حاضنة يبلغ قطرها 42 ملم، أي أكبر من الإصدار السابق، كما طليت عقارب الساعات والدقائق بطبقة Super-LumiNova اللماعة لتوفير وضوح أكبر لقراءة الوقت.

تحافظ على أصالتها: مما لا شك فيه، ستجتذب ساعة Intra-Matic 68 Auto Chrono الجديدة خبراء ساعات هاملتون وهواة الجمع على حد سواء، فهي تزخر بسمات بارزة مثل أزرار التحكم بتصميم قديم الطراز على جانبي التاج والجهة الخلفية الصلبة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ. كذلك، يبرز هذا الأسلوب القديم الطراز ولمسة التراث الشهيرة من خلال الميناء المقبب والعقارب المقوسة. أما الحزام، فقد صنع من أجود انواع جلد العجل باللون الأسود والذي استخدمت لصناعته أكثر الوسائل التقنية التقليدية، مع الإشارة إلى أنه مخرم لإضفاء لمسة رياضية بأسلوب ستينيات القرن الماضي.

هي بالفعل المرافق المثالي لأولئك الذين يتمتعون بشخصية قوية ويقدرون التصميم القديم الطراز الساحر وتراث صناعة الساعات. تتوافر ساعة Intra-Matic 68 بإصدار محدود من 1968 قطعة، وهي مزودة بعلبة عرض فاخرة تضفي عليها لمسة نهائية أخاذة.