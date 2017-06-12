أقام البنك الأهلي المتحد برنامجا للرعاية الصحية بالتعاون مع «وابميد تي. بي. أي» و«ميترو ميدكل كير»، وركز البرنامج على توعية موظفيه حول كيفية اتباع نظام صحي سليم خلال فترة الصيام عبر تقديم نصائح متنوعة من اخصائيين في مجال التغذية والصحة العامة لإرشاد الموظفين إلى كيفية تجنب الجفاف واتباع عادات صحية سليمة خلال الشهر الفضيل.

واستهل البرنامج بإخضاع الموظفين لإجراء الفحص الصحي للاطمئنان على صحتهم ضمن جناح خاص، واتبع ذلك بمحاضرة حول الصيام الصحي وكيفية تجنب الجفاف في رمضان، حيث قدم الاخصائيون من وابميد العديد من النصائح القيمة التي يمكن للموظفين الاستفادة منها للحفاظ على سلامتهم.

كما تم تعريف الموظفين بالخدمة الطبية التي تمكنهم من الاستفسار عبر الواتساب عن أي مشكلة صحية تواجههم بسبب الصيام خلال شهر رمضان المبارك، إلى جانب تقديم التطبيق الخاص بالهواتف اندرويد الذي يتضمن إرشادات صحية قيمة.

وفي هذا الصدد، قال البنك في تصريح صحافي: «نحن في البنك الأهلي المتحد نولي اهتماما كبيرا لسلامة الموظفين وندرك مدى أهمية التمتع بصحة جيدة خلال فترة الصيام، لذلك وضعنا بين أيدي موظفينا النصائح التي تفيدهم للتعامل مع المشاكل الصحية التي تعترضهم».

وأضاف البنك: «تعكس هذه المبادرة التزام البنك الأهلي المتحد تجاه كل موظفيه وتوفير البيئة المناسبة لهم بصفة عامة في عملهم.

إننا في البنك الأهلي المتحد حريصون دائما على إشراك الموظفين في مختلف الأنشطة الصحية والاجتماعية والتي تخلق المزيد من القيمة في مسيرتهم المهنية والشخصية».