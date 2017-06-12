تعرض دار بولغري مجـمـوعـة «سبليـنـديدا» Splendida الجديدة في ثلاثة عطور تجسد «مثلا أعلى» جديدا عبر تفسير جديد جاء على يد مصممة العطور الشهيرة صوفي لابيه Sophie Labbé وتمثل في عطور:«إيريس دور Iris d’Or»، و«روز روزRose Rose»، و«جاسمين نوارJasmin Noir».

مجموعة العطور الفريدة من نوعها هذه تكشف النقاب عن الخصائص والسمات الأعلى قيمة للوردة الدمشقية ولزهرتي السوسن والياسمين.

والمرأة التي ترتدي عطور سبلينديدا لسوف تتحلى بالألق الغامض المتوهج الذي تتشاطره الأحجار الكريمة والعطور النفيسة في آن معا.

وهنا، يصبو صانع العطور والمجوهرات الروماني إلى تحقيق «الاستثناء» غير العادي أينما كان على هذا الكوكب كي يقدم لنسوة بولغري، اللاتي يعشقن أكثر الزهور أصالة وسموا، نضارة «الحديقة» المثالية وسحرها.

ديفا سبلينديدا Diva Splendida: في ستينيات القرن الماضي، شهد النور النموذج الكوني للأناقة «العفوية»، الذي عرف بالإيطالية بـ «الدولتشي فيتا (الحياة اللذيذة)»، وتبلور خلاله نمط معين كان لروما موقع المركز فيه، وفيه أيضا حققت هوليوود إنجازا ضخما بإنشاء أضخم ستوديو لإنتاج الأفلام في روما، والذي سمي بالـ «شينشيتا Cinecittá» (كلمة إيطالية مشتقة من كلمتين: شينما (أو سينما) وشيتا (مدينة) وتعني مجتمعة «مدينة السينما»).

وهكذا، صارت بولغري تعرض مفهومه هو للتألق والجاذبية، وقد تجسد هذا في المزج ما بين الأحجار الكريمة الملونة وبين التصاميم غير التقليدية والمقاسات المترفة والذهب بلونه الأصفر المتميز.

ولطالما أرضت بولغري أذواق النسوة، اللاتي يتطلعن إلى إعادة انتاج قواعد الأناقة وأعرافها، عبر أفكارها الخلاقة غير المألوفة وبترف غير معتاد.. فكان أن «لعبت» بولغري أدوارها في أكثر من 40 فيلما، و«مشت» على بساط مهرجانات كان والبندقية ولوس أنجيليس الأحمر، حين تزينت بمبتكراتها الرائعة فاتنات السينما، بدءا بإليزابيث تايلور وآنا مانياني، وليس انتهاء بشارون ستون ونيكول كيدمان.

ما برحت الأحجار النفيسة والعطور النادرة تمثل الوجهين الأساسيين لمبتغى بولغري نفسه الذي تسعى الدار للفوز به، والذي أخذ بصانع المجوهرات والعطور الروماني إلى زوايا العالم الأربع التي أحالتها بولغري إلى ما يشبه «المشغل» العملاق.. وفي هذا الإطار، تغوص مجموعة سبلينديدا في صميم روحية بولغري وعمق جذورها.

ففي عطر «إيريس دور Iris d’Or»، بلغت روعة زهرة السوسن، الآتية من فلورنسا، أقصى حدود نفاستها، وفي عطر «روز روز Rose Rose»، تضاعفت بكل معنى الكلمة الأنوثة السرمدية للوردة الدمشقية، وفي «جاسمين نوارJasmin Noir» تتألق زهرة ياسمين السامباك Sambac الهندية بتأثيرها المزدوج غير المسبوق.

هذه الزهور، التي تعد الأكثر جمالا في عالم العطور، تتميز بأن كلا منها يشكل «عطرا نقيا خالصا» بحد ذاته. وهي تتوهج هنا، بعد أن صقلت بالشكل الأمثل كما تصقل المجوهرات الاستثنائية، تكريما لأشهر الفاتنات اللواتي يرتدين عطور سبلينديدا.

في عام 1994، أطلقت بولغري أول «جواهرها» العطرية في باقة زهرية بالغة التطور وأريج ترابي وحملت اسم «بور فام Pour Femme»، فجاء عطرا فريدا لا نظير له بين العطور الأخرى، ليصبح من بعد رمزا أيقونيا لا تأثير للزمن عليه مهما طال.

واليوم، يسمو عطر إيريس دور بخلاصته المشرقة وبطابعه المميز للغاية.

واسمه تحديدا يذكر بعلو قيمة ونفاسة زهرة السوسن الشاحبة iris pallida وسيقانها الأرضية حتى صارت توصف في عالم صناعة العطور بـ «الذهب الأزرق».

وفي هذا التصميم العطري الجديد، أبقت مصممة العطور صوفي لابيه، وبعناية بالغة، على أبرز مكونات العطر التي أسهمت في نجاح العطر، وان كانت قد أعادت «صياغتها» بطرق جديدة باستخدام تقنيات فائقة التطور مع مراعاة زيادة درجة تركيزها في الوقت نفسه.

بمعنى أدق، أدخلت صوفي لابيه في عطر «إيريس دور» مواد طبيعية راقية عدة في تركيبة لم تكن موجودة في «نسخة» العطر الأصلية. وبصحبة زهرة السوسن، يضم العطر خلاصتي أوراق البنفسج والميموزا إلى جانب خشب الصندل الأسترالي بشكله الطبيعي الخالص.

وتكريما منها لأكثر الزهور شهرة في العالم، ابتكرت دار بولغري في عام 2006 عطرا زهريا إلى أقصى الحدود أسمته روز إيسانتشييل Rose Essentielle.

وفي أعقاب عقد من الزمن، صممت صوفي لابيه «تفسيرا» جديدا لهذا العطر حمل اسم سبلينديدا روز روزRose Rose. وبجرعاته المكثفة، اتخذ النموذج الجديد شكل باقة زهرية اتسمت مكوناتها بخصائصها الطبيعية على نحو مذهل.

وعند إصداره عام 2008، جاء عطر جاسمين نوارJasmin Noir ليخرق قواعد صناعة العطور وأعرافها جميعا من خلال المزج ما بين نقاء نوعية العطر الزهرية وثرائها وبين الخصائص الأساسية للخشب شديد الجفاف.

عطر جاسمين نوار للسيدات: الأنثى التي ترتدي عطر جاسمين نوار للسيدات من مجموعة سبلينديدا تمتلك روحية مزدوجة من حيث جرأتها وتقلب مزاجها وتصرفها الغريزي، فهي امرأة مميزة واثقة من نفسها، وذات إرادة وجاذبية قويتين، وتدرك، حيثما ذهبت، أن الأنظار مسلطة عليها، وأن الإثارة الحسية والرقة تتناغم مع شخصيتها.