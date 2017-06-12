احتفل النصر بالقرقيعان الخاص بالأطفال والذي نظم في 5 معارض، في معرض العقيلة بجانب البيرق ومعرض الري مقابل الأفنيوز ومعرض النصر بمجمع البرج الاخضر الفحيحيل ومعرض النصر بمجمع الناصر مول ومعرض الري مقابل الدائري الرابع من الساعة 9 حتى 12 ليلا.

ويأتي هذا الحفل كجزء من تطبيقات المسؤولية الاجتماعية التي يتبناها النصر في سعيه للتواصل ضمن مشاركة متميزة في انشطة شهر رمضان المبارك في احتفاله السنوي التقليدي الذي يتخلل توزيع القرقيعان على جميع الأطفال المشاركين.

ان لشهر رمضان مكانة خاصة حيث يحمل الكثير من مناسبات التواصل الاجتماعي، وقد قمنا بالاحتفال بالقرقيعان من خلال أنشطة وفعاليات تستوحي الجو التراثي لهذه المناسبة الرمضانية التي ستضم الأطفال وعائلاتهم أيضا، ويسرنا هنا ان ندعو الجميع للحضور والاستمتاع بهذا الاحتفال الخاص الذي ترعاه وتنظمه الشركة لعملائها الكرام، هذا ما اعلنه المدير العام للشركة ناصر الرشيد.

ويستمر النصر في تعزيز تواصله مع مختلف شرائح المجتمع في الكويت من خلال هذه المبادرات المبتكرة التي تعكس اهتمام المركز بتقوية العلاقات الاجتماعية والمهنية.

وتؤكد المبادرات الأخيرة التي أطلقها النصر حرصه الدائم على ان يكون موجودا ومتمثلا بطريقة متجددة ومتميزة تعزز مكانة النصر في قلب المجتمع الكويتي.

الجدير بالذكر ان النصر في طليعة الشركات الكويتية التي تضم منتجات تحمل علامتها التجارية في الكويت كذلك في المملكة العربية السعودية، مصر، البحرين، عمان، العراق، وباكستان.