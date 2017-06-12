زارت Ooredoo، أسرع شبكة في الكويت، عددا من الأطفال في أجنحة الأطفال في مختلف مستشفيات الكويت للاحتفال معهم بالقرقيعان، وذلك اتساقا مع سياستها للمسؤولية الاجتماعية المبنية على الاهتمام والتواصل.

وقدمت الشركة للأطفال علب قرقيعان تم تجهيزها من قبل متطوعي برنامج «نعين ونعاون» التطوعي بمشاركة عدد من الأطفال وذلك ضمن فعالية Heart to Heart التطوعية التي أقيمت الخميس الماضي، وقام فريق من موظفي Ooredoo والمتطوعين بزيارة عدد من المستشفيات خلال عطلة نهاية الأسبوع لتوزيع القرقيعان على أجنحة الأطفال.

وأكدت الشركة في بيان صحافي حرصها على غرس قيم العطاء والتطوع من خلال هذه الفعالية حيث شارك الأطفال في تحضير علب القرقيعان بأنفسهم قبل توزيعها على الأطفال في المستشفيات ودور الرعاية.

وأعربت الشركة عن فخرها بريادة برنامجها التطوعي بغرس قيم التطوع والعطاء في نفوس الأطفال المشاركين لاسيما في شهر رمضان الكريم.

واستهلت Ooredoo الكويت الشهر الكريم بتوزيع وجبات الإفطار على المحتاجين وذلك من خلال مركز توزيع الوجبات في خيمة إفطار الصائم المشيدة أمام مبناها الرئيسي، بالإضافة إلى قافلتها الخيرية التي زارت أماكن تواجد العمالة في مدينة الكويت، وتعتزم الشركة تفعيل دور القافلة الخيرية على مدار الشهر في مختلف مناطق الكويت.

أقيمت هذه الفعاليات بمشاركة فريق من متطوعي برنامج «نعين ونعاون» التطوعي الذي ينطلق في عامه الثالث هذا العام، بالتعاون مع منظمة Spread The Passion وبإشراف من إدارة الاتصال المؤسسي في الشركة، كما نظمت الشركة مأدبة إفطار لأطفال مركز متلازمة الداون وأهاليهم وطاقم عمل المركز، بهدف التواصل معهم في هذا الشهر الكريم.

وأكدت الشركة في بيان صحافي أن دعم العمل التطوعي نابع من قيم الشركة الأساسية المبنية على الاهتمام والتواصل والتحدي، وأن هذه المبادرات تأتي لتوطيد العلاقة مع المجتمع وتعزيز القيم الإنسانية والروحية التي تعمل على إحياء قيم التكافل التي يجسدها شهر رمضان المبارك.

وكجزء من برنامجها لهذا العام، أطلقت Ooredoo بالتعاون مع منظمة Spread the Passion ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي برنامج المتطوع المحترف، ويتضمن البرنامج ورشا تدريبية ومحاضرات عن القيم الأساسية للتطوع، إضافة إلى حوارات مع متطوعين عن تجاربهم السابقة مع إمكانية تسجيل الطلبة الجدد في البرنامج.

وأكدت Ooredoo اعتزازها بالتعاون مع مؤسسات ذات صيت في مجال تنمية الموارد مثل مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، بالإضافة إلى Spread the Passion التي تجمعها مع الشركة شراكة طويلة الأمد في مجال تطوير الخبرات الشبابية التطوعية، وسيتم تأهيل الشباب لإدارة البرامج والمبادرات التطوعية التي سيتم إطلاقها على مدار الشهر الفضيل.