تفخر روائع جنيڤ للساعات والمجوهرات بتقديم كل ما هو مناسب ومنفرد من نوعه من تصاميم الماركة العالمية MARC ENZO حصريا، والتي تخطو نحو أسلوب خاص منفرد لترسم مفهوما أكثر أناقة وروعة في عالم الموضة والازياء.

وتصاميم MARC ENZO فريدة تتسم بجرأة الأفكار وجموح الخيال، وتجسد الذوق الباريسي الرفيع، حيث الأناقة، والإبداع، والمعرفة المصقولة بالمهارة.

وتقدم MARC ENZO موديلات تحلق بين الكلاسيكية والشبابية لترضي جميع الأذواق وتتلاءم مع جميع الفئات العمرية، مع مزيج من رقة التفاصيل والتصاميم في صناعتها، حيث تتألق في سماء الصناعة الباريسية المعروفة منذ القدم بأنها لا تشوبها شائبة ولا من دقة الصنع ولا من التجدد المستمر في موديلاتها المستوحاة من نمط الحياة المرفهة والمرحة، بالإضافة إلى ألوانها المشرقة والمطعمة بالحجارة التي جعلت منها لوحة فنية تتميز برقي التصاميم الباريسية لتزين معصمك، وهي صنعت خصيصا للنساء اللواتي يطلبن شيئا جديدا ومبتكرا يضيف إلى حياتهم لمسة سحرية من الاناقة والشياكة العصرية والفخامة والتي تم إبداعها من قبل مصممين عالميين اتقنوا في صناعتها لتكتمل إطلالتك ولتكوني مميزة ومتألقة دائما مع تصاميمها الملهمة والتي تجمع بين لوني الفضي والذهبي لترضي جميع الأذواق ولتناسب إطلالتك في المناسبات السعيدة والرسمية.



وتحرص «روائع جنيڤ» دائما على ان يكون لديها أحدث وأرقى الإبداعات المتنوعة من المجموعة المختارة بدقة ماهرة من الساعات والقلائد والأقراط والسلاسل والخواتم والأساور والخرز في وئام تام، من الساعات والإكسسوارات MARC ENZO بما يخلق نظرة أكثر جمالا في عالم الموضة والازياء، فهدفنا الوحيد هو تقديم لك سيدتي الأنيقة كل ما هو جديد ومبتكر في عالم الموضة والمجوهرات والساعات الباريسية الفاخرة لتكوني دائما مع روائع جنيڤ متألقة ومحط أنظار الجميع من حيث اهتمامك وحرصك بأحدث خطوط الموضة.



من خلال ارتدائك ساعة MARC ENZO كوني على يقين وثقة تامة بأنك ترتدين قطعة من التميز والرقي والفخامة في الصنع والشكل الخارجي الملفت للأنظار.وتتواجد لدى أفرع روائع جنيڤ للساعات خاصة فرع البوليفارد، وفرع مجمع الراية.