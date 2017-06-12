ضمن إطار برنامج المسؤولية الاجتماعية الذي نظمه مصرف الراجحي، قام فرع المصرف في الكويت بمبادرة اجتماعية مميزة تهدف إلى مساعدة المحتاجين في رمضان كخطوة تعكس التزامه تجاه المجتمع الكويتي، حيث قام المصرف بتوزيع وجبات الإفطار في مناطق مختلفة بالكويت عبر موظفيه من عدة أقسام داخل المصرف وتطوعوا لعمل الخير خلال الشهر الفضيل.

وقال مشرف التسويق والعلاقات العامة محمد الفزيع: «هذه المبادرة تندرج ضمن عدة أنشطة لاحقة في رمضان، إضافة إلى مبادرات اجتماعية أخرى ستستمر على مدار العام، فالمصرف ملتزم دائما بتطوير وتنمية المجتمع الكويتي الذي يفتخر بخدمته ويحرص على تقديم أفضل الخدمات المصرفية لأبنائه من عملاء المصرف».

وأضاف الفزيع أن قيام الشركات بدورها تجاه المسؤولية الاجتماعية يضمن دعم جميع أفراد المجتمع لأهدافها ورسالتها التنموية والاعتراف بوجودها والمساهمة في نجاح أهدافها حيث تركز على المساهمة في سد احتياجات المجتمع ومتطلباته الحياتية والمعيشية الضرورية، فلاتزال هذه المسؤولية تمثل المنطلق الاستراتيجي لأنشطة العديد من المنظمات العالمية، حيث أصبحت توجهاتها نحو خدمة المجتمع هاجسا كبيرا مثله مثل المنافسة على الحصة السوقية والمحافظة على العملاء وجودة الخدمة، فلم يعد ينظر إلى المؤسسات بالنظرة التقليدية وبأنها وحدة إنتاج ذات دور اقتصادي قائم على تقديم منتجات بجودة عالية وبأسعار مقبولة وبأساليب ترويجية فقط، بل هي ايضا عضو ناشط يسعى الى تطوير المجتمعات من شتى النواحي.

ولفت الفزيع الى أن المصرف يولي اهتماما كبيرا للمسؤولية الاجتماعية ويعمل بجهد ضمن فريق عمل متكامل لتحديد الأنشطة التي تعود بالفائدة على المجتمع، متوجها بالشكر لجميع الموظفين المتطوعين الذين عملوا على إحياء هذه المبادرة، حيث أثبتوا أهمية القيم الرمضانية ومساعدة الآخرين في الشهر الفضيل.