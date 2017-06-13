مشاركة المجتمع في مختلف فعالياته وأنشطته

شارك بيت التمويل الكويتي (بيتك) في حفل قرقيعان الجمعية الكويتية لمتلازمة الداون في إطار مسؤوليته الاجتماعية ودعما لأواصر التواصل بين «بيتك» والمجتمع بمختلف الشرائح، وتعزيزا لروابط العطاء والمشاركة في المجتمع.

وساهمت مشاركة «بيتك» التي دأب البنك على القيام بها سنويا، برسم البسمة على وجوه أطفال «متلازمة الداون» من خلال توزيع هدايا القرقيعان ومشاركة أنشطة الجمعية بما يساهم بمنح ذوي الاحتياجات الخاصة الثقة بالنفس ويعزز دمجهم واشراكهم بكل انشطة المجتمع.

وثمن أولياء أمور اطفال «متلازمة الداون» وادارة الجمعية مبادرات «بيتك» الانسانية التي تعكس مدى التزامه في تحمل اعباء المسؤولية الاجتماعية ومشاركة المجتمع في مختلف فعالياته وانشطته.

ويولي «بيتك» اهتماما كبيرا بالجهود المنصبة تجاه الأعمال الخيرية والصحية، حيث يساهم في تعزيز أواصر الصلة مع المجتمع من خلال الدعم والتشجيع المستمرين لبرامج الصحة والتعليم والتطوير والبيئة وكل ما يسهم بتقدم وازدهار المجتمع، كما يحرص سنويا على القيام بفعاليات وأنشطة ورعايات تنطلق من مسؤوليته الاجتماعية وتعزز قيم المجتمع وتساهم في التلاحم والتكاتف بين المجتمع ومؤسساته.