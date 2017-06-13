تعميق قيمة التكافل الاجتماعي المستمدة من روح الشريعة السمحة

قام البنك الأهلي المتحد بإطلاق مبادرته السنوية، إفطار صائم خلال شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال توزيع وجبات الإفطار على الصائمين بجوار مستشفى الأميري ومستشفى مبارك ومنطقة الشويخ وقصر نايف وسوق المباركية، حيث يقوم البنك بتوزيع 1000 وجبة إفطار خلال 5 أيام، من خلال عدد من المتطوعين من موظفي البنك في تلك المبادرة والتي تأتي تماشيا مع برنامج البنك الاجتماعي الشامل خلال الشهر الفضيل.

وبهذه المناسبة، أفاد البنك الأهلي المتحد في بيان صحافي: «على مدار سنوات عديدة اعتدنا على تقديم وجبات الإفطار للصائمين خلال شهر رمضان، باعتباره مناسبة جيدة لتضافر الجهود الرامية لمساعدة المحتاجين».

وتهدف مبادرة البنك الأهلي المتحد لتوزيع وجبات الإفطار على الصائمين إلى تفعيل روح المشاركة والعطاء والتخفيف عن الغير، وذلك انطلاقا من استراتيجية البنك الرامية إلى المشاركة في تعزيز التعاون والتكاتف المجتمعي.

ويحرص البنك الأهلي المتحد على تطوير برنامجه الاجتماعي لشهر رمضان عاما بعد عام، وذلك لضمان تقديم أفضل الأنشطة التي تتناسب مع طبيعة الشهر الفضيل وتعمق من ارتباط البنك بالمجتمع. هذا، وسيواصل البنك الأهلي المتحد طوال شهر رمضان الكريم تقديم العديد من المساهمات المجتمعية المتميزة عبر تكثيف برامجه الاجتماعية والإنسانية المختلفة للإسهام في تعميق قيمة التكافل الاجتماعي المستمدة من روح الشريعة الإسلامية السمحاء.