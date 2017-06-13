الحث على الرحمة والتقارب بين أطراف المجتمع





نظمت الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات «المعامل» حملتها الرمضانية ومشروعها الخيري والتطوعي السنوي في شهر رمضان وهو «إفطار صائم» المتمثل في توزيع وجبات الإفطار والذي شهد تجمعات كبيرة قبيل موعد آذان المغرب بغية استهداف عدد كبير من الصائمين.

وبهذه المناسبة، صرح مدير عام الخدمات المساندة ناصر نجيب الصالح في بيان صحافي بأن الشركة تواصل برنامجها السنوي «إفطار صائم»، حيث قامت الشركة بتوزيع وجبات يومية على الصائمين وساهم في ذلك موظفو الشركة.

وأشار الصالح إلى أن الشركة تقيم هذا المشروع للمشاركة في أجواء الشهر الفضيل والتزاما منها بواجبها تجاه المجتمع، مشيرا إلى أن الشركة اعتادت على إقامة إفطار الصائم سنويا وإنه ليسعدها رؤية تزايد الحضور للإفطار يوما بعد يوم وهو ما يثبت ليس فقط نجاح هذه المبادرة بل الحاجة الحقيقية لمبادرات مماثلة.

وأضاف الصالح أن مشروع «افطار صائم» يأتي تأكيدا على المبادرات التي تقدمها الشركة بشكل مستمر في مجال المسؤولية الاجتماعية لدعم عملية التنمية والمساهمة في استدامتها، لافتا إلى أن مشروع «إفطار صائم» يعتبر رافدا أساسيا في برنامجها السنوي الذي يأتي تحت مظلة استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والذي تضعه ضمن أولوياتها كرسالة تحث على الرحمة والتقارب بين أطراف المجتمع.