انطلاقا من دورها في تنمية الشعور بالمسؤولية الاجتماعية، نظمت شركة معرض الكويت الدولي «إفطار صائم» في شهر رمضان المبارك، حيث قامت بتقديم وجبات الإفطار في منطقة جليب الشيوخ، والذي يشهد إقبالا كثيفا من الأفراد العاملين والأسر المتعففة في المنطقة.

وتأتي هذه المبادرة في إطار اهتمام الشركة الدائم ومشاركتها المستمرة في الانشطة الاجتماعية والإنسانية وتعبيرا عن روح المشاركة والتواصل مع كل شرائح المجتمع وبكل اضيافه، وانطلاقا من رسالتها الاجتماعية الهادفة إلى دعم مبادرات العمل الخيري والإنساني خاصة بهذا الشهر الكريم، تجاه فئة العاملين وغيرهم من المتعففين تخفيفا لمعاناتهم في هذا الشهر الشديد الحرارة، ومشاركة من الشركة بكل فخر في رسم البسمة على وجوههم.

وتحرص شركة معرض الكويت الدولي دوما على تكريس مفهوم المسؤولية الاجتماعية الشاملة وتعزيز روح الولاء والانتماء لهذا الوطن المعطاء الذي رسمته في برنامج عملها والذي تضعه ضمن سلم أولياتها كرسالة تحث على تقوية أواصر الرحمة والتقارب بين اطراف المجتمع بهذا الشهر الفضيل.