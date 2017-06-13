باعتبارها شركة تقليدية مصنعة للساعات، تولت لونجين منذ بدايتها إنتاج ساعات استثنائية، وقد لاقت مجموعة «لونجين ماستر» نجاحا باهرا منذ إطلاقها عام 2005، تجمع هذه الأخيرة الأناقة الكلاسيكية والتميز الإبداعي، كما تأسر عشاق صناعة الساعات.

واليوم، تقدم لونجين ساعات جديدة ذات موانئ ملونة تضفي هذه النماذج الرمادية والزرقاء تباينا جديدا ضمن مجموعة «لونجين ماستر».

وأطلقت لونجين عام 2005 مجموعة وصفت بأنها الأكثر مبيعا: منذ بدايتها لاقت مجموعة «لونجين ماستر» نجاحا كبيرا ومتواصلا اتخذته الدار السويسرية شعارا لها، وعلى مر السنين، أضافت لونجين أحجاما وتصاميم جديدة، كما حافظت على الكلاسيكية التي تميزها والتي لعبت دورا أساسيا في نجاحها عالميا.

وهذا العام، تطلق لونجين نموذجين جديدين باللون الرمادي والأزرق، يتماشى التصميمان تماما مع الروح الكلاسيكية لهذه المجموعة. يعرض الميناء الأزرق أو الرمادي الساعات، الدقائق والثواني بفضل العقارب البارزة والمطلية بالروديوم، تكتمل النماذج الرمادية كذلك النماذج الزرقاء الرجالية من خلال سوار جلدي مطابق للون الميناء.

تتوفر نماذج مجموعة «لونجين ماستر» بأقطار مختلفة لتتماشى مع معاصم الرجال والنساء على حد سواء، يكشف ظهر العلبة الفولاذية والشفاف عن حركة الكاليبر الأوتوماتيكي. وتكتمل أناقة هذه الساعات من خلال سوار فولاذي أو سوار مصنوع من جلد التمساح الرمادي أو الأزرق مع مشبك قابل للطي.

تأسست شركة لونجين القائمة في سانت ايمييه في سويسرا سنة 1832، وتعكس خبرتها في صناعة الساعات التزاما قويا بالتقاليد والأناقة وبراعة الأداء، كما تمتعت لونجين بأجيال من الخبرة كحافظة للوقت في أبرز بطولات العالم وكشريك في عدة اتحادات رياضية دولية. اشتهرت الشركة بأناقة ساعاتها وهي عضو في مجموعة سواتش ليمتد الرائدة في تصنيع منتجات الساعات عالميا. اتخذت لونجين الساعة الرملية المجنحة شعارا لها اعتمدته في متاجرها المنتشرة حاليا في أكثر من 140 بلدا.