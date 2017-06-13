فرصة الالتقاء مباشرة بأشهر وأحدث

ما في عالم المناسبات

برعاية حصرية من مركز تيجان الدولي لطب الأسنان ومشاركة نخبة من المصممين ومحترفي صناعة الأفراح والمناسبات ومستلزماتها في الكويت. بعد النجاح الباهر الذي حققه معرض عرس الأحلام الذي أقيم في فندق سيمفوني ستايل الكويت عام 2016، يعود المعرض ليطل عليكم من جديد برائحة العود والعنبر والبخور وبحلة أكثر بهجا وتألقا محققا بذلك فرصة مثالية وحلم كل عروس بأن تجد تحت سقف واحد كل ما يساعدها على التحضير والاستعداد لحفل زفاف طالما حلمت به، وستشهد هذه الفعالية الرائعة التي ستقام في تاريخ 15 إلى 17 يونيو من الساعة 10 مساء يوميا حضورا مميزا لأبرز مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي والعديد من الفعاليات المبهجة والمفاجآت المقدمة من الرعاة والمشاركين.

ويتيح المعرض الذي سيقام في قاعتي الأفراح الفاخرتين في الفندق «ابريز وبريسم» الفرصة لكل عروس بأن تحظى بفرصة الالتقاء مباشرة بأشهر وأحدث ما في عالم المناسبات من جديد بدءا من تركيبات الاسنان الخاصة بالمناسبات التي يشتهر بها مركز تيجان الدولي لطب الأسنان ومرورا بأفضل ما سيقدمه مصممو ومنسقو الأعراس: عمر الريس، عمار خدادة، أحمد دياب، أحمد البكر، مارفيلوس ويدنغز، فاطمة البناي، الساعدي للكوش والإضاءة، سالم ساوند، جلوة بنت الأصايل والتعرف على أحدث موديلات الفساتين التي يقدمها كل من رشا شيك، المصمم ايلي ابي مراد ومعرفي للأزياء بالإضافة إلى ألمع الأسماء في عالم الصناعة من شركة مناسبة، لاتورتا كويت، عدسات دهب، وليد اوبتيكس وخبراء المكياج، الشعر والتصوير، الصوت والإضاءة، الزهور، وغيرها من التجهيزات والاكسسوارات المتعلقة بالمناسبات وتحديدا الأفراح. وصرحت إدارة فندق سيمفوني ستايل المنظمة والمحتضنة لهذا المعرض السنوي الفاخر قائلة: «هدفنا أن تحظى كل عروس بفرصة مثالية للتنسيق والتحضير لحفل فريد يلبي جميع رغباتها ونحن نعي تماما الجهد المبذول من قبل العروس من أجل تحقيق هذه الغاية، وكوننا من أهم الوجهات المنتقاة في الكويت للأفراح الفاخرة فإننا نتعامل مع هذه الحالات بشكل يومي وأدركنا أن أفضل ما يمكن تقديمه للعروس ولتوفير الراحة والعون لها هو أن نأتيها بكل ما تحلم به في مكان واحد وكون قاعات الأفراح في فندق سيمفوني ستايل الكويت منسقة بشكل مبهر في خلال أيام المعرض وتواجد نخبة المختصين بصناعة الأفراح ذلك سيعطي العروس فكرة متكاملة عن يومها المنتظر وسيساعدها حتما على الانتقاء والتخطيط الأمثل لأروع حفل تحلم به أيه فناة مقبلة على الزواج».