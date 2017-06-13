محمد راتب

نظمت جمعية الجهراء التعاونية حفل قرقيعان للمساهمين في سليل الجهراء، بحضور عدد غفير من أهالي المنطقة وكل من أمين السر خالد العنتري، ورئيس لجنة الخدمة الاجتماعية محمد الشمري، والعضو طلال العنزي، وأكد أمين الصندوق محارب العمشا ان مجلس الإدارة يحرص دائما على تنظيم هذه المناسبة لكونها عادة كويتية امتازت بها في هذا الشهر الفضيل.

ولفت العمشا إلى ان حفل القرقيعان اشتمل على العديد من البرامج والمسابقات وتوزيع الجوائز والقرقيعان على الحضور سواء الكبار او أبناء المساهمين، مشيدا بدور الإدارة التنفيذية وتعاون سليل الجهراء بإتاحة الفرصة بتنظيم هذا الحفل المميز في الساحة المخصص لهم، كما انطلقت دورة كرة القدم الرمضانية بمشاركة كبيرة من الفرق مما يعطي مؤشرا على نجاح هذه المسابقة التي تنظم كل عام، حيث سيتم تكريم الفائزين بهذه المسابقة في ختام البطولة، مشيرا الى انه تم توفير طاقم حكام لهذه المسابقة لإعطاء خصوصية لهذه الدورة الرمضانية ورفع من مستوى الأداء الفني للفرق المشاركة.



ومن جانبه، اكد محمد الشمري ان اللجنة حرصت على تنظيم العديد من الفعاليات المميزة بهذا الشهر الفضيل ومنها تنظيم مسابقة لحفظ القرآن، بالإضافة إلى دعم احتياجات المساجد.