في إطار التزامها بالمبادرات الاجتماعية خلال شهر رمضان المبارك وسعيا لتعزيز روح العطاء خلال هذا الشهر الكريم، احتفلت مجموعة الساير القابضة بالقرقيعان مع الأطفال وفقا للعادات الكويتية، وانطلاقا من التزامها بجهود الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركة، زارت مجموعة الساير مركز الرعاية التلطيفية لمشاركة فرحة وبركات شهر رمضان الكريم مع مختلف فئات المجتمع من المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة غير قابلة للعلاج.

وبهذه المناسبة، نظمت إدارة التميز المؤسسي في مجموعة الساير العديد من الأنشطة الممتعة منها الألعاب والمسابقات والرقص التقليدي ورسم الوجوه والحنا مع الأطفال وعائلاتهم وقامت بتوزيع الهدايا على الحضور.

وتكون فريق الساير من ممثلين من إدارة الاستدامة والتميز المؤسسي وموظفي الحفل، وموظفي الصحة والسلامة المهنية، ومنظمي الحفل «First Step» وهي مؤسسة غير ربحية تتشارك الوقت القيم مع الأطفال وذويهم في المستشفى وتتفاعل مع المواطنين الكبار في السن لخلق محيط إيجابي ومريح.