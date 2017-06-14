بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل، تعاونت شركة صناعات الأمانة، الموزع الحصري لمنتجات زيروكس في الكويت، مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي لجلب البهجة والاحتفال بالقرقيعان مع نزلاء دور الرعاية الاجتماعية من الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين.

وتطوع موظفو شركة زيروكس في احتفاليات القرقيعان بهدف جلب البهجة ونشر السعادة مع نزلاء دور الرعاية الاجتماعية بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي، حيث أقيمت العديد من الأنشطة الترفيهية وتم توزيع هدايا قرقيعان عليهم، وتعزز هذه المبادرة دور الشركة المجتمعي والإنساني، إذ تحرص على لعب دور إيجابي وفعال في المجتمع، منها مشاركة الفعاليات والأنشطة المهمة للمجتمع في الكويت مثل احتفالية القرقيعان التي تعد من التراث الكويتي العريق الذي ينتظره بفائق الصبر كل من الصغار والكبار.

وتعليقا على هذه المشاركة، قال مدير عام شركة صناعات الأمانة (زيروكس ـ الكويت) أيمن مطر «مثلما اعتدنا عليه خلال شهر رمضان، شهر العطاء، حرصنا هذا العام على التعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي لجلب البسمة إلى نزلاء دور الرعاية الاجتماعية خلال احتفالية القرقيعان.



وتأتي هذه المشاركة في إطار مسؤوليتنا الاجتماعية التي تهدف إلى فعل الخير والعطاء للمجتمع الذي نخدمه كل يوم.



نفخر بأن تتاح لنا فرصة التعاون مع جمعية مرموقة مثل الهلال الأحمر الكويتي التي لا تدخر أي جهد في إعانة جميع أفراد المجتمع».

وجمعية الهلال الأحمر الكويتي هي جمعية إنسانية تطوعية تقدم المساعدة والعون عبر مبادرات تدعم جميع المحتاجين للتغلب على الصعوبات والمآسي والمعاناة التي تقع ضمن جهودها الإنسانية والاجتماعية، وتحرص جمعية الهلال الأحمر الكويتي على تقديم كل المساعدات لكل الفئات المحتاجة عبر برامج تحقق أهدافها الاستراتيجية التي تستهدف الأيتام والأرامل والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.