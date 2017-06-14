كجزء من أهداف الشركة التجارية العقارية للحفاظ على التراث الكويتي الأصيل وفي إطار مسؤوليتها الاجتماعية «نحن نهتم»، تزين فندق ومجمع سيمفوني ستايل «إحدى عقارات الشركة» بفرحة الأطفال في احتفال مميز للقرقيعان.

وبهذه المناسبة، وجهت الشركة التجارية العقارية دعوة خاصة لمدارس وجهات ذوي الاحتياجات الخاصة ومستشفى البنك الوطني ومستشفى بيت عبدالله لمشاركة الأطفال وعائلاتهم فرحة القرقيعان، حيث عملت «التجارية» على تنظيم برنامج مميز مليء بالمتعة والمرح لجميع الحضور.

حيث بدأت الاحتفالات في فندق سيمفوني ستايل في نادي الأطفال بالدور الثالث بمسابقات ترفيهية وهدايا مميزة برعاية صيدليات رويال، ومن ثم تبعه احتفال وعرض حصري مميز، حيث حرصت «التجارية» على اختيار فرقة شياب الذين أمتعوا الأطفال وشاركوهم الفرحة من خلال عرضهم الفكاهي في مجمع سيمفوني ستايل بالسرداب.

وصرحت روان عدنان مدير إدارة التسويق والتأجير بأن الشركة التجارية العقارية تهدف من خلال هذا الشهر الفضيل وبمناسبة القرقيعان إلى إدخال السرور والسعادة في قلوب الأطفال والترفيه عن أطفال أمراض السرطان وذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع من منطلق حرص الشركة على تطبيق وتعزيز مفهوم ونظام حوكمة الشركات وعلى ترسيخ مفهوم العطاء والخير.

وصرحت إدارة التسويق والعلاقات العامة في فندق سيمفوني ستايل الكويت بأن إدارة الفندق تسعى دائما إلى تحديث مرافق الفندق وخدماته ليصبح أكثر جاذبية للعائلات، وتمت مؤخرا إضافة مرفقين ترفيهيين إلى الطابق الثالث من برج برستيج الواقع في الفندق: «تيينز هاب» و«بارتي رووم» لتوفير ملاذ جديد للترفيه في بيئة آمنة وتجهيزات متطورة.

وأكد فواز المنيع ممثلا عن مجموعة أرزان المالية «الراعي الذهبي لهذا المهرجان» أن المجموعة تتشرف برعاية حفل قرقيعان سيمفوني ستايل، حيث إن المجموعة تؤيد وتدعم كل ما يخص المسؤوليات الاجتماعية وتنمية المجتمع لما في ذلك من أهمية كبرى.

فمجموعة أرزان المالية، والتي تقدم خدمات مالية عصرية، تتسم بالكفاءة والمهنية في أسواق الكويت والشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تقدم خدمات مالية متنوعة وخدمات استشارية خاصة، بالإضافة إلى أدوات الاستثمار التي تمكن عملاءها من تلبية متطلبات السوق العالمي من خلال خطوط أعمال الشركة في إدارة الثروات، وإدارة الائتمان وإدارة الأصول، وجمع الديون، واستثمارات رؤوس الأموال.

وفي الختام، تقدمت روان عدنان بجزيل الشكر لجميع رعاة حفل قرقيعان سيمفوني ستايل: مجموعة أرزن المالية، صيدليات رويال، Build A Bear لدعمهم لفعاليتنا ولثقتهم بدورنا.