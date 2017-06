احتفلت Ooredoo، أسرع شبكة في الكويت، بالقرقيعان في فندق الجميرا مع عدد من الأطفال المشاركين في مخيم Day Out للأطفال.

وتخلل الحفل وصلة غنائية قدمتها فرقة Sons of Yusuf التي تتسم موسيقاها بمزج الموسيقى الغربية مع الكلمات العربية، والتي تحظى بشعبية كبيرة لدى الأطفال، وأكدت الشركة في بيان صحافي حرصها على الاحتفال بالمناسبات التي تهم كل شرائح المجتمع، حيث حرصت على الاحتفال بالقرقيعان من الأطفال بأسلوب يواكب اهتماماتهم.



وأكدت أن اختيارها لفرقة Sons of Yusuf جاء ليؤكد إيمانها بالمواهب الشبابية واهتمامها بتقديم الدعم لهم، كما وقدمت الشركة للأطفال علب قرقيعان تم تجهيزها من قبل متطوعي برنامج «نعين ونعاون» التطوعي بمشاركة عدد من الأطفال، وذلك ضمن فعالية Heart to Heart التطوعية التي أقيمت الخميس الماضي، ويذكر ان فريقا من موظفي Ooredoo والمتطوعين قاموا بزيارة عدد من المستشفيات خلال عطلة نهاية الأسبوع لتوزيع القرقيعان على أجنحة الأطفال.

واستهلت Ooredoo الكويت الشهر الكريم بتوزيع وجبات الإفطار على المحتاجين، وذلك من خلال مركز توزيع الوجبات في خيمة إفطار الصائم المشيدة أمام مبناها الرئيسي، بالإضافة إلى قافلتها الخيرية التي زارت أماكن تواجد العمالة في مدينة الكويت، وتعتزم الشركة تفعيل دور القافلة الخيرية على مدار الشهر في مختلف مناطق الكويت.



أقيمت هذه الفعاليات بمشاركة فريق من متطوعي برنامج «نعين ونعاون» التطوعي الذي ينطلق في عامه الثالث هذا العام، بالتعاون مع منظمة Spread The Passion وبإشراف من إدارة الاتصال المؤسسي في الشركة.



كما نظمت الشركة مأدبة إفطار لأطفال مركز متلازمة الداون وأهاليهم وطاقم عمل المركز، بهدف التواصل معهم في هذا الشهر الكريم ونبوعا من قيم ومبادئ الاهتمام والتواصل وهي قيم جوهرية لدى Ooredoo الكويت.



وأكدت الشركة في بيان صحافي ان دعم العمل التطوعي نابع من قيم الشركة الأساسية المبنية على الاهتمام والتواصل والتحدي، وأن هذه المبادرات تأتي لتوطيد العلاقة مع المجتمع وتعزيز القيم الإنسانية والروحية التي تعمل على إحياء قيم التكافل التي يجسدها شهر رمضان المبارك بكل ما يحمله من أجواء إيمانية ومعان سامية وقيم نبيلة.



كما أكدت الشركة فخرها بالمتطوعين الذين بادروا بالتسجيل في البرنامج هذا العام، وأعربت عن فخرها بالتعاون مع جهات محلية تثري المجال التطوعي أكثر من أي وقت مضى.

وكجزء من برنامجها لهذا العام، أطلقت Ooredoo الكويت في وقت سابق بالتعاون مع منظمة Spread the Passion ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي برنامج المتطوع المحترف وذلك الأسبوع الماضي.



ويتضمن البرنامج ورشا تدريبية ومحاضرات عن القيم الأساسية للتطوع، بالإضافة إلى حوارات مع متطوعين عن تجاربهم السابقة مع إمكانية تسجيل الطلبة الجدد في البرنامج.



وأكدت Ooredoo اعتزازها بالتعاون مع مؤسسات ذات صيت في مجال تنمية الموارد مثل مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، بالإضافة إلى Spread the Passion التي تجمعها مع الشركة شراكة طويلة الأمد في مجال تطوير الخبرات الشبابية التطوعية، وسيتم تأهيل الشباب لإدارة البرامج والمبادرات التطوعية التي سيتم إطلاقها على مدار الشهر الفضيل.