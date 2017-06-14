في إطار الأنشطة الخيرية المرتبطة بشهر رمضان المبارك وحرصا من البنك التجاري الكويتي على مشاركة فئات المجتمع المختلفة فرحة القرقيعان، قام البنك التجاري الكويتي بالمشاركة في حفل القرقيعان الذي خصصته محافظة الفروانية لنزلاء مركز فرح التخصصي لرعاية وتأهيل المسنين.

وتأتي هذه الفعالية ضمن أنشطة «التجاري» خلال شهر رمضان الفضيل.

وفي هذا السياق، صرحت مساعدة المدير العام إدارة الإعلان والعلاقات العامة أماني الورع قائلة: جاءت هذه المشاركة استكمالا لخطوات وبرامج المشاركات الاجتماعية التي سبق أن وضعها البنك مع المحافظة والتي من شأنها تفعيل دور المسؤولية الاجتماعية للبنك في خدمة المواطنين والتواصل مع أهالي المحافظة ومد جسور التعاون والتواصل معهم في مختلف المناسبات.

وأكدت أماني الورع حرص البنك التجاري الدائم على إطلاق وتنظيم النشاطات الاجتماعية والمبادرات الإنسانية والخيرية التي تعكس حرصه على التفاعل مع منظمات المجتمع المدني غير الهادفة للربح والتي تعمل على خدمة فئات المجتمع كافة وكذلك كافة المناسبات الموجهة لخدمة المرضى والمسنين.

وفي ختام الزيارة، قامت إدارة مركز فرح التخصصي لرعاية وتأهيل المسنين بتوجيه الشكر للبنك التجاري على مشاركته للمركز بهذه المناسبة السعيدة التي تساهم في رسم الابتسامة على وجوه نزلاء المركز وإدخال السعادة إلى قلوبهم، مشيدة بمبادرات البنك التي دائما ما تكرس مفهوم المسؤولية الاجتماعية الشاملة.