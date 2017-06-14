أقامت حضانة الأوركيدز البريطانية حفلا لتخريج براعمها، في قاعة الدانة بفندق هوليداي إن السالمية، وذلك بحضور صاحبتي الحضانة عالية المشري، ورقية الفارس، والعميد المساعد لخدمة المجتمع والتعليم المستمر د.وليد محمد الحمد، والمدير اداري والمالي لكلية التربية الأساسية السابق عبدالله محمد الفارس، وأولياء أمور الأطفال الخريجين ومدرسي الحضانة والمشرفين والإداريين.

وتضمن الحفل فقرات ترفيهية وفنية وأناشيد وأغاني وطنية أداها التلاميذ ببراعة، وكلمة ترحيبية ألقتها رقية الفارس أكدت استمرار الحضانة بأداء رسالتها لأبناء الجيل الجديد من أطفال الكويت، من خلال غرس القيم والأخلاق الأصيلة في نفوسهم وفي ذات الوقت اعتماد النظام البريطاني في التعليم، وشكرت أولياء الأمور على تعاونهم مع إدارة الحضانة مما ساعدنا على تحقيق أفضل النتائج، وأكدت على فتح فرع ثان في منطقة أبو فطيرة لخدمة أهالي تلك المنطقة وأبنائهم.

بدورها، أشادت عالية المشري بما لمسته من تعاون من أولياء الأمور وشكرتهم على اختيارهم لحضانة الأوركيدز لتكون نقطة انطلاق أبنائهم نحو عالم العلم والمعرفة والمستقبل، مما ساعدنا على توفير جو تعليمي يجمع الحركة مع المعرفة والفرح والمتعة واعتماد الأسلوب الذي يبلور شخصياتهم.

من جهته، شدد د.وليد الحمد على أهمية تلقين الطفل القراءة والكتابة بعمر 5 سنوات لأنهما مفتاح العلم، مشيرا إلى حاجة الطفل في هذا العمر إلى المدح والتشجيع.