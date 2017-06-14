تتقدم «روائع جنيف» بمبادرة جديدة لتستقبل فيها عيد الأب بصدق الاهتمام، وكما عهدتموها لن تتوانى روائع جنيف في المشاركة في كل احتفالاتكم ومناسباتكم الغالية، فلكل مناسبة بصمة خاصة بروائع جنيف لتضفي بهجة وسرورا على أفراحكم.

في مثل هذا الوقت من كل عام تكون روائع جنيف على أهبة الاستعداد لتكريم أغلى الناس على قلوبنا، حفظ الله لكم آباءكم وأدام السرور في قلوبهم وأنعم الرحمن علينا برضاهم، فالأب هو نعمة الله الأعظم ولن نفي مهما اجتهدنا رد أفضاله ومن أبسط ما يستحقه بره ورد جمائله قدر المستطاع وتكريم بسيط لإدخال البهجة والسرور لقلبه الرؤوم.

لذلك انتقت روائع جنيف للساعات تشكيلة راقية من الساعات والكماليات لتليق بمكانة الأب الغالية وخاصة من التشكيلات الألماسية من كل الماركات.

Gianfranco Ferre روائع جنيف الرائدة للساعات تلبي النداء وتختصر الأناقة في تبنيها لأرقى الماركات العالمية، تسدل الستار عن أحدث ما ضمته لعائلتها، العلامة التجارية الأرقى في التعبير عن شخصية الرجل الأنيق لأول مرة في الكويت ومنطقة الخليج Gianfranco Ferre تشكيلة مذهلة من إيطاليا الساحرة إلى الشرق، ساعات مرصعة بالألماس النقي الكامل تنم عن ذوق رفيع، انعكاس للذوق الإيطالي النقي، والصناعة السويسرية الفاخرة.



كما تتميز تشكيلة ساعات CHARLES JOURDAN بفخامة منقطعة النظير استطاعت بكل بساطة أن تحتل قمة هرم الساعات الفاخرة لما احتوته من فكر خلاق حاكت به الرجل العصري بإيجاد تصميم عملي – أسطوري يناسب كل المناسبات والأوقات.

امتازت ساعات CHARLES JOURDAN بدقة التصنيع السويسري، فلا عجب حيث انها صنعت في أفخم وأعرق مصانع الساعات العالمية حصلت بموجبه على الدقة المتناهية.



كما امتازت ساعات CHARLES JOURDAN بتصميم عصري متناهي الجمال عزفت من خلاله أعذب السيمفونيات الخلابة، إضافة لترصعها بأنقى أنواع الألماس البلجيكى بدقة تركيب صائغ حرفي أتقن فأنتج تحفة فنية زادت من جمال الساعة بأضعاف مضاعفة.

وتتواجد لدى أفرع روائع جنيف للساعات خاصة فرع البوليفارد، وفرع مجمع الراية.