باهي ابوالعلا

وسط حضور نخبة كبيرة من فناني الفن التشكيلي ومحبيه ومتابعيه وفي اجواء رمضانية ساحرة، افتتح مساء اول امس معرض «the gallery» بمجمع الحمراء والذي يمتد لاسبوعين.

وعقب الافتتاح اعربت الفنانة التشكيلية ثريا البقصمي عن سعادتها باختيارها للمشاركة في المعرض مع مجموعة من الشباب الذين يقدمون اعمالا رائعة، لافتة الى ان مثل تلك المعارض تعطي فرصة كبيرة لرواد الفن ومحبيه وتتيح لديهم فرصة للاطلاع على آخر اعمال الفنانين المشاركين في المعرض خاصة ان التنوع الموجود في المعرض جميل ويعكس مختلف الاساليب حيث ان جميع الفنانين حاولوا ابراز ما لديهم من مواهب فنية كبيرة، مشيرة الى ان اعمالها مستوحاة من التراث الكويتي القديم وبها اعمال رمزية تتحدث عن المرأة قديما والمرأة حاليا.

بدوره اكد الفنان التشكيلي اسعد بوناشي ان فكرة المعرض بدأت في محاولة تجميع مجموعة من رواد الفكر الفني والفنانين الذين يقدمون فكرا غير تقليدي وذلك بهدف إبراز القدرات الشبابية الكبيرة والموجودة بمشاركة رواد الحركة التشكيلية.

واضاف ان المعرض يشهد طفرة جديدة من الفن الواقعي والتجريدي والخيالي ويحتوي على عدة ألوان مختلفة مما يقدم رسالة لجميع محبي انواع الفنون المختلفة، مؤكدا ان تلك المعارض تعكس مدى ثقافة المقيمين عليها ورواد الحركة الفنية بمختلف توجهاتهم.

من جانبها اكدت الفنانة التشكيلية مريم الملا ان الرسم الواقعي هواية مفضلة لها منذ الصغر، مشيرة الى ان معظم لوحاتها تصنف ضمن اللوحات الواقعية وبعضها يصنف ضمن نطاق اللوحات السريالية، مشيرة الى ان الخطوة القادمة التي تتمناها هي عرض لوحاتها خارج الكويت وذلك لمحاولة معرفة مدى فاعليتها وتأثيرها في المجال الفني، لافتة الى انها شاركت بلوحة جديدة تقوم بعرضها لأول مرة وهي لوحة «فتاة فان جوخ» الذي انتهجت اسلوبه في رسمها.

كما اكد الفنان التشكيلي احمد المقيم ان مشاركته في برج الحمراء هي المشاركة الاولى له حيث ان البرج اول مرة يقيم مثل تلك المعارض، مشيرا الى انه انتهج عدة سياسات كمحاولة وضع تناغم لوني بين اللوحات والالوان المختلفة كدراسة لونية بين اللونين الازرق والاحمر وهي الوان نجوم الفضاء تم استخدامها في عدة لوحات اضافة الى لوحات لبعض الشخصيات مشيرا إلى ان لوحة ابوللو استغرقت عاما كاملا من الرسم الحي وهي محاولة رسم التمثال بتفاصيله ونقله الى اللوحة.