«كعك كعك»... تلك الصيحة التي اعتاد اللبنانيون على سماعها من بائع على دراجته الهوائية في مختلف المناطق أو من آخرين على عرباتهم البسيطة المتوقفة عند كل المتنزهات الشاطئية على امتداد الساحل اللبناني.. إنها كعكة أبوعرب تلك الأكلة البسيطة والخفيفة الذي يجتمع على حبها كل اللبنانيين ويشتاق الى طعمها المميز ويفتقدها كل من اغترب عن لبنان.

طعمها الفريد والمميز لا يضاهيه طعم والتي تعد على أفران الحطب وتنتشر في لبنان من جنوبه إلى شماله ومن ساحله إلى جباله وسهوله، ستكون متوافرة في الكويت ومستوردة من لبنان خصيصا لتتناولوها كوجبة خفيفة للسحور في ليالي شهر رمضان المبارك.

وتحت شعار «سحور مشاوي غير» خصص «مشاوي راب آند رول» هذه الكعكة المميزة ويوفرها طوال أيام الشهر الفضيل من الساعة 8 مساء وحتى حلول وقت الإمساك في فرع السالمية مع اختيارات الزعتر، جبنة القشقوان، أو جبنة البيكون ويقدم لكم شراب التوب جوس الهرمي مجانا.. ما اشتقت؟ وجبات فردية وثنائية وعائلية وللديوانية من الإفطار للسحور.

ونذكركم بعروض مشاوي من الإفطار حتى السحور والمتمثلة بوجبات فردية تضم طبق المشاوي الرئيسي (الدجاج أو الطاووق أو الكباب أو التكة أو العرايس أو مشاوي مشكل) مع شوربة العدس ورقاقات الجبنة والكبة المقلية والحمص والفتوش مع البطاطا مقلية ومشروب رمضاني (جلاب أو فيمتو) مع استطاعة إضافة المهلبية اللذيذة.

اما بالنسبة للوجبات العائلية، يقدم مشاوي لهذا العام الوجبة الثنائية وهي تضم 2 طاووق، 4 قطع عرايس، 4 كباب، 2 شوربة عدس، فتوش كبير، حمص كبير، 2 كبة، 2 رول جبنة، بطاطا مقلية، كولسلو، ثوم، مخلل، جلاب أو فيمتو.

الوجبة العائلية هي عبارة عن 4 طاووق، 6 قطع عرايس، 8 كباب، 4 شوربة عدس، فتوش كبير، تبولة كبير، 8 ورق عنب، حمص كبير، متبل كبير، 4 كبة مقلية، 4 رول جبنة، بطاطا مقلية، كولسلو، ثوم، مخلل، جلاب أو فيمتو.

ووجبة الديوانية الكبيرة وهي عبارة عن 10 طاووق، 16 قطعة عرايس، 14 كباب، 10 شوربة عدس، 2 فتوش كبير، 2 تبولة كبير، 2 كولسلو، 16 ورق عنب، 2 حمص كبير، 2 متبل كبير، 10 كرات كبة، 10 رول جبنة، 11 جبنة هالبينو، نقانق بدبس الرمان، سجق، بطاطا تويستر، بطاطا ودجز، حلقات بصل مع صلصة الكوكتيل، جلاب أو فيمتو.

وبالنسبة للتحلية فلا غنى عن إضافة المهلبية الخاصة بمشاوي او رول الصاج بالنوتيلا اللذيذ.

كما يمكن للعملاء طلب طبق المقبلات الساخنة المتميز والذي يجعلهم يتلذذون بجبنة الهالبينو، نقانق بدبس الرمان، سجق بصلصة الطماطم الحارة، بطاطا تويستر، بطاطا ودجز، بطاطا مقلية، حلقات بصل مع صلصة الكوكتيل.

وكذلك يتوافر طبق المقبلات الباردة المكون من أطباق كبيرة من كل فتوش وتبولة، حمص وحمص مشاوي ومتبل.

«مشاوي راب آند رول» يضمن لرواده تجربة جديدة من النكهات ومن أصناف المشاوي المميزة التي تستمد أصولها من عراقة المطبخ اللبناني وتقدمه بتوليفة عصرية متطورة ترضي كل الأذواق، حيث تحرص الإدارة وطاقم الطهاة كل الحرص على تقديم أشهر الأطباق ومقبلاتها وسلطاتها ضمن قائمة طعام مبتكرة وفريدة تمتاز بالتنوع وبغنى النكهات ولذة الطعم بشكل يرضي عشاق ومحبي المشاوي. إذ يمكن للضيوف الاختيار من تشكيلة لذيذة من أطباق المشاوي والساندويتشات لمختلف أنواع اللحوم العالية الجودة والطازجة.

وتتنوع الأصناف التي أشرف على إعدادها وانتقائها لقائمة طعام «مشاوي راب آند رول» الشيف العالمي اللبناني الشهير «مارون شديد» وتتضمن الساندويتشات وأطباق المشاوي والسلطات التي حازت رضى كل الأذواق وبمكونات عالية الجودة حيث يتم اختيار أرفع أصناف اللحوم الطازجة وأكثرها جودة وأكثر الخضار نضارة، كذلك الأمر يتم استخدام أفضل أنواع التوابل والمنكهات، كما تم ابتكار صلصات خاصة بالمطعم ونقدم للعملاء اختيارات من الخبز الأسمر والأبيض وأطباقا صحية غنية بمكوناتها للنباتيين، كما حرص المطعم على اختيار عبوات طعام عالية الجودة ولا تتسبب في أي تأثيرات سلبية على جودة محتوياتها.

ومع فروع مشاوي في منطقتي بنيد القار والسالمية بإمكان عملائنا طلب ما يشتهونه من قائمة «مشاوي راب & رول» على الرقم: 25753000 أو من خلال موقع طلبات آو جبلي وقريبا في كريدج لتصلهم في أماكن عملهم وسكنهم وديوانياتهم في كل من: مدينة الكويت والتي تشمل دسمان، المرقاب، شرق، الصالحية، وقبلة.

وكذلك مناطق: بنيد القار، الدسمة، المنصورية، عبدالله السالم، الشامية، الشويخ السكنية، الشعب البحري، الدعية، الفيحاء، كيفان، العديلية، النزهة، القادسية، الروضة، الشعب، ميدان حولي، الجابرية، الرميثية، قرطبة، السرة، السالمية، حولي، سلوى، السلام، مشرف وبيان.

نتمنى لكم صياما مقبولا وافطارا شهيا.

لكل من اشتاق الى كعكة أبو عرب يمكنه ابتداء من الليلة طلبها للسحور والتلذذ بطعمها مع اختياره للحشوات ومع شراب توب جوس الهرمي.