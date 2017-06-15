قامت الشركة الأولى للوقود برعاية بطولة الشهيد علي الفيلي الرمضانية الثانية التي أقيمت مؤخرا على ملاعب منطقة الشعب البحري ويأتي هذا الدعم انطلاقا من إستراتيجية الشركة واستمرارا لدعم قطاع الشباب والرياضة وتشجيعا للجميع على ممارسة هذا النوع من الأنشطة الذي له أثر إيجابي على الصحة ولقيم الروح الرياضية بين الجميع.

وحول رعاية البطولة قال عبدالعزيز الرئيس مراقب التسويق والعلاقات العامة بالشركة الأولى: «تشهد بطولة الشهيد علي الفيلي الثانية الرمضانية تطورا ملحوظا عن العام السابق من ناحية مستوى التنظيم وعدد الفرق المشاركة ونتمنى التوفيق للجميع».

وأضاف: «تأتي هذه الرعاية من ضمن برنامج الشركة الرائد في المسؤولية الاجتماعية اتجاه الشباب والذي يحث على ممارسة الرياضة بجميع أشكالها وكرة القدم بشكل خاص، حيث تعتبر اللعبة الأكثر شعبية وكذلك لتعزيز الروح التنافسية بين الشباب ولتوجيه قدراتهم وطاقاتهم لما فيه خير المجتمع».