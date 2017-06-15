قامت إدارة الأغذية والمشروبات في صناعات الغانم التي تعتبر واحدة من كبرى الشركات الخاصة في المنطقة، بزيارة رمضانية إلى مركز الخرافي لأنشطة الأطفال المعاقين لتشارك احتفالات وبهجة القرقيعان مع أكثر من 350 من الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة وعائلاتهم، حيث تضمن هذا النشاط العديد من الألعاب والعروض التي أدخلت البهجة إلى قلوب هذه الفئة من الأطفال.

وتأتي الرعاية الحصرية والوحيدة لصناعات الغانم لهذا النشاط كجزء من التزام الشركة طويل الأمد نحو القضايا الخيرية والإنسانية في سعيها للمساهمة في تلبية احتياجات فئات عديدة من المجتمع، سواء أكان ذلك في مجال دعم التعليم أو البرامج التوعوية أو دعم الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقامت صناعات الغانم في هذا العام بتوسيع مجال مبادراتها نحو فئات مجتمعية بحاجة للدعم وذلك عبر مشاركة جميع العلامات التجارية التي تنضوي تحت مظلة صناعات الغانم.

وفي تعليق عن هذه الرعاية لحفل القرقيعان في مركز الخرافي لأنشطة الأطفال المعاقين، قال فيل برود، نائب الرئيس لقطاع الأغذية والمشروبات في شركة صناعات الغانم: «يشرفنا أن نحظى بفرصة المشاركة والمساهمة في خلق البهجة والفرحة لدى هؤلاء الأطفال لنعبر لهم عن تواصلنا واهتمامنا واننا معا جزء من مجتمعنا.

لقد كان كل فرد في فريقنا في غاية السعادة للتواصل مع هؤلاء الأطفال وخدمتهم خلال فعاليات هذا الحفل المميز.

واننا نأمل أن تكون لنا فرص أخرى للمساهمة في هذه الأنشطة النبيلة التي ينظمها المركز».

ويعتبر مركز الخرافي لأنشطة الأطفال المعاقين الأول من نوعه في منطقة الخليج والشرق الاوسط، ويوفر المركز للأطفال المعاقين منهج التعليم من خلال اللعب والمرح في بيئة آمنة تضمن سلامتهم وراحتهم.

ان اللعب أمر أساسي وحيوي في بناء الطفل ونموه السليم.

وهو واحد من أهم الحقوق الطبيعية للأطفال المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة. وقد تم إنشاء المركز وتطويره ليوفر للأطفال فرصة اللعب مع أقرانهم لتنمية قدراتهم العقلية والجسدية والانفعالية والاجتماعية واللغوية. ويتم التركيز هنا على تدريب الأطفال للتواصل مع بعضهم وكذلك التفاعل والتعلم في بيئة متفهمة تتعامل معهم دون نظرة سلبية.

ومع انطلاق الأنشطة والفعاليات بعد الإفطار، بدأ حفل القرقيعان بألعاب خارجية للأطفال، مع فقرات وعروض ترفيهية شملت الرسم على الوجوه، وتوزيع الهدايا من البالونات وهي مقدمة من مطعم وينديز في الكويت، إضافة إلى توزيع مرطبات الحلوى (ماسون جار) من مطعم سلم تشيكنز الكويت، وبعدها توزيع حلوى القرقيعان التي قدمتها كوستا كوفي الكويت.

وتم في ختام الحفل تكريم إدارة الأغذية والمشروبات في شركة صناعات الغانم لهذه المشاركة.

وتحقق صناعات الغانم انتشارا وتوسعا نشطين وواسعين في مجال الأغذية والمشروبات.

وهذه النجاحات بدأت منذ 2013 عند الاستحواذ على العلامة التجارية «كوستا كوفي» التي تعتبر المقهى المفضل في المملكة المتحدة.

ثم امتد هذا التوسع إلى إطلاق أول فرع لمطاعم وينديز التي اشتهرت عالميا بالجودة والمكونات الطازحة، وجاء بعد ذلك افتتاح أول فرع خارج الولايات المتحدة لمطاعم سلم تشيكنز التي اشتهرت بطعم الدجاج الخاص لديها.