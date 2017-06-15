رعى البنك الأهلي الكويتي احتفال القرقيعان الذي أقامته مجموعة الفرحة والأمل التطوعية في مركز ناصر المعجل لمتلازمة الداون في منطقة الخالدية وذلك يوم الخميس الموافق 8 يونيو 2017.

وتأتي رعايته لهذه الفعالية ضمن الأنشطة التي يقيمها البنك خلال شهر رمضان المبارك بهدف ادخال البهجة والسرور في نفوس الأطفال الذين يعانون متلازمة الداون وعائلاتهم، وتفعيلا للاستراتيجية المسؤولية الاجتماعية التي يتبعها البنك التي تسلط الضوء على دعم الأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة والتواصل معهم.

وقد حضر الاحتفال مسؤولو الاتصالات والعلاقات الخارجية لدى البنك لمشاركة الأطفال فرحتهم ورسم البهجة على وجوههم.

ومن جانبهم عبر القائمون على مجموعة الفرحة والأمل التطوعية ومركز ناصر المعجل لمتلازمة داون عن امتنانهم وشكرهم للدعم الذي قدمه البنك الأهلي الكويتي ومشاركته الفاعلة في هذا الاحتفال.