في أجواء سادها الفرحة والبهجة والسعادة والسرور، قام البنك التجاري الكويتي بتنظيم حفل القرقيعان في ترامبو اكستريم في مجمع المروج، حيث قام بدعوة جميع عملاء حسابي الأول للاحتفال بهذه المناسبة السعيدة.

وقد حضر الحفل مئات الأطفال مع أسرهم، حيث استمتعوا بالعديد من الألعاب والأنشطة مثل التسلق والقفز على الإسفنج والترامبولين والمزيد من الألعاب التي أضفت السعادة ورسمت الابتسامة على وجوه الأطفال، وتخلل الحفل توزيع علب قرقيعان خاصة على الأطفال احتفالا بهذه المناسبة.

ويأتي هذا الحدث في إطار سياسة البنك التي تولي اهتماما كبيرا لشريحة الأطفال وتهدف إلى تعزيز العادات والتقاليد الكويتية من خلال إعداد الأنشطة الترفيهية التي تضفي البهجة والسعادة على عملائه وبالأخص شريحة الأطفال، بالإضافة إلى الأنشطة التعليمية التي تساهم في تطوير وصقل مواهبهم وقدراتهم الإبداعية.

وقد تواجد في هذا الحفل موظفون من إدارة التسويق لاستقبال العملاء وتنظيم الأنشطة ما ساهم في جعل احتفال القرقيعان يوما لا ينسى بالنسبة لعملاء حسابي الأول الذين حضروا هذا الحدث.

ومن المعروف أن «حسابي الأول» هو حساب توفير مصمم خصوصا للأطفال حتى 14 سنة، ويعد هذا الحساب هو الطريقة المثلى للآباء والأمهات الذين يرغبون في تأمين مستقبل أفضل لأبنائهم وتوفير الأموال لهم في مراحلهم العمرية المبكرة.