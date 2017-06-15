باقة من المرافق الحيوية بتصاميمها الأنيقة والمثالية

حصل فندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة، الوجهة الفندقية الأكثر فخامة في الكويت، مؤخرا على جائزة أفضل فندق لرجال الأعمال وذلك في الدورة السادسة لجوائز بزنس ترافيلر الشرق الأوسط لعام 2017 ضمن حفل فاخر في دبي.

حضر الفعالية أحمد جركس، مدير إدارة تطوير الأعمال والتسويق في الفندق لتسلم الجائزة المرموقة نيابة عن فريق الفندق.

وفي إطار تعليقه على الفوز بهذه الجائزة، قال أحمد جركس: «إنه لشرف كبير أن يحظى عملنا بهذا التقدير، وما هذه الجائزة المرموقة إلا شهادة على تفاني فريق الفندق بالعمل.

وتسلط هذه الجائزة الضوء على تميز خدماتنا وسعينا الدائم لتحقيق التفوق وتقديم تجارب ضيافة استثنائية لضيوفنا من المسافرين لأغراض العمل والترفيه وجميع أفراد العائلة على حد سواء».

ويوفر الفندق الشهير لراوده من رجال الأعمال المميزين باقة من المرافق الحيوية التي تمتاز بتصاميمها الأنيقة المثالية لعقد الاجتماعات بما في ذلك مركز أعمال مجهز تجهيزا كاملا ومساكن خاصة بالإقامة الطويلة فضلا عن قاعات اجتماعات فاخرة مجهزة وفق أعلى المعايير.

وسواء رغب الضيوف في عقد اجتماع أو حجز مساحة خاصة، توفر قاعات الاجتماع الفاخرة مكانا مثاليا لمناقشة الأعمال التجارية لما تمتاز به من خدمات متكاملة لضمان تجربة سلسة.

وفيما يخص ضيوف الشركات، تعد قاعة «ريف» الفريدة مكانا مثاليا لحفلات الكوكتيل فيما توفر قاعات المسيلة للاجتماعات في الفندق أقصى درجات الراحة فضلا عن الكرو لاونج المثالية لعقد ورشات التدريب والندوات، كما توفر قاعة «السدو» شرفة مفتوحة جذابة، فيما تختص قاعة «بدرية»، الأكبر من نوعها بالكويت، باستضافة فعاليات الشركات الكبيرة والمعارض الضخمة.

ويمتاز الفندق بموقعه القريب من منطقة الأعمال المركزية والمطار في الكويت ويقدم لضيوفه باقة من المرافق المتنوعة ليكون بذلك وجهة مثالية لرجال الأعمال والمسؤولين التنفيذيين المحليين والعالميين.