نظرا لما توليه ادارة فندق كوستا ديل سول في منطقة الشعب البحري من اهتمام ورعاية وأولوية لسلامة نزلاء وموظفي الفندق فقد اقامت الإدارة تدريبا عمليا للنزلاء والموظفين على الإخلاء في حالة الحريق وذلك بالتعاون والتنسيق مع الادارة العامة للإطفاء ـ مركز اطفاء السالمية بقيادة المقدم محمد صالح سليم، والرائد محمد جوهر حيات والملازم اول عبدالرحمن القديري.

وتم تنسيق الحادث بإشراف رئيس مركز اطفاء السالمية المقدم علي العبدالرزاق.

وقد كانت عملية الإخلاء ناجحة بكل المقاييس حيث شهدت تعاون الجميع من إداريين وموظفين وعاملين مع رجال الإطفاء، كما تم ابلاغ النزلاء بالعملية.