الباقر: المبادرة تعزز مفهوم المشاركة والعطاء ضمن ثقافتنا الاجتماعية

قام بنك الكويت الوطني بتوزيع وجبات الإفطار عند تقاطع وزارة الإعلام في مدينة الكويت بالتعاون مع وزارة الداخلية التي ساهمت بتنظيم وتسهيل مهام متطوعي البنك أثناء قيامهم بتوزيع الوجبات على الصائمين المتواجدين عند التقاطع.

وتأتي هذه المبادرة في إطار حملة موائد الوطني الخيرية لإفطار الصائمين والتي تندرج ضمن برنامج البنك الوطني لشهر رمضان المبارك «افعل الخير في شهر الخير».

وقد قام متطوعو بنك الكويت الوطني بالتواجد عند اشارة المرور بالقرب من وزارة الإعلام حيث وفرت وزارة الداخلية عملية تنظيم المرور وجال متطوعو البنك بين السيارات لتقديم الوجبات إلى السائقين المتوقفين الإشارة.

وقال مسؤول العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني يعقوب الباقر إن البنك ملتزم برسالته تجاه المجتمع وخدمته بمختلف السبل الممكنة، وتأتي مبادرة توزيع وجبات الإفطار ضمن برنامج سنوي خاص لشهر رمضان المبارك، وذلك بهدف الوصول إلى أكبر عدد من أفراد المجتمع لمشاركتهم هذا الشهر الفضيل وللتأكيد على حرصنا بأن نكون دوما الأقرب إلى لهم في جميع الأوقات.

ونوه الباقر بجهود وزارة الداخلية، مشيدا بالدور الوطني الذي تقوم به وخاصة خلال شهر رمضان المبارك لتسهيل المرور وتوفير الأمن والأمان. وأكد اعتزاز البنك بهذا التعاون الذي ساهم بتسهيل عمل المتطوعين في الوصول إلى أكبر عدد من السائقين وتقديم وجبات الإفطار لهم.

ولفت الباقر إلى أن هذه المبادرة ليست الأولى التي يقوم بها البنك ضمن حملة موائد الإفطار، حيث زار خلال الشهر الفضيل عددا من المناطق البعيدة مثل منطقة جليب الشيوخ، كما قدم وجبات الإفطار في قصر نايف يوميا إلى جانب كسرة الإفطار في برادات خاصة في مساجد العاصمة. وأضاف الباقر أنه في إطار هذه الحملة أيضا، يواصل البنك استقبال الصائمين في خيمة افطار الصائمين مقابل سوق شرق. حيث يتواجد فريق من المتطوعين لاستقبال الصائمين وتوزيع ووجبات الإفطار عليهم وتأمين كل خدماتهم. وتجدر الإشارة إلى أن بنك الكويت الوطني دأب على تقديم برنامج «افعل الخير في شهر الخير» منذ أكثر من 20 عاما، ويتضمن العديد من الفعاليات والمساهمات وأعمال الرعاية الاجتماعية والأنشطة التطوعية. ويأتي البرنامج في إطار حرص البنك الوطني على التواصل مع مختلف المؤسسات الاجتماعية وفئات المجتمع كافة، محافظا على موقعه في مقدمة مؤسسات القطاع الخاص المحلي التي كرست مبادئ المسؤولية الاجتماعية وترجمتها من خلال برامج ومبادرات تأخذ بعدا اجتماعيا حقيقيا.