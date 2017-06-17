التركي: مبادرة غير مسبوقة في إطار البرنامج السنوي «افعل الخير في شهر الخير»

يواصل بنك الكويت الوطني توفير كسرة الإفطار للصائمين من خلال ثلاجات لحفظ المياه والتمر تتوزع في مساجد الراشد في منطقة العديلية والقملاس في منطقة القادسية والشملان في منطقة المرقاب، بالإضافة إلى منطقة سوق المباركية في مسجدي البحر والشملان، وذلك بهدف خدمة الصائمين خلال شهر رمضان المبارك.

ويجول فريق من المتطوعين بشكل يومي على هذه المساجد لضمان توفير المياه والتمر للصائمين طوال الشهر الفضيل، وتأتي هذه المبادرة غير المسبوقة في إطار برنامج البنك الاجتماعي السنوي الخاص بالشهر الفضيل «افعل الخير في شهر الخير».

وقال مسؤول العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني طلال التركي إن مبادرة البنك بالتبرع لتوزيع الثلاجات في مساجد مختلفة في الكويت تأتي في إطار حرصنا على تعزيز مبادراتنا الخيرية ضمن برنامج رمضان «افعل الخير في شهر الخير».

وتهدف هذه المبادرة إلى توفير كسرة الإفطار للصائمين، مشيدا بجهود وتعاون كل من وزارة الأوقاف ومحافظة العاصمة بتوفيرهما الدعم والتسهيلات اللازمة لتحقيق هذه المبادرة.

وأشار التركي إلى أنه في كل عام يحرص البنك على توسيع نطاق المساهمات ضمن برنامج «افعل الخير في شهر الخير»، ويقوم هذا العام فريق من المتطوعين من موظفي بنك الكويت الوطني بتعبئة هذه الثلاجات على مدار الشهر لنكون دائما في خدمة الصائمين.

وتترجم هذه المبادرة رسالة البنك الاجتماعية والإنسانية، وتمثل تأكيدا على ريادة البنك وسجله العريق في خدمة المجتمع جنبا إلى جنب مع موقعه الرائد كمؤسسة مالية.

ويشار إلى أن برنامج شهر رمضان لهذا العام يتخلله تقديم موائد إفطار في خيمة الصائمين التي تقام مقابل سوق شرق على شارع الخليج العربي، وجولات ميدانية لتوزيع الوجبات على المناطق البعيدة والحيوية بالإضافة إلى المرافق العامة العاملة على مدار الساعة والمستشفيات والمساجد، وغيرها من المبادرات الخيرية الهادفة.