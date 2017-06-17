في إطار حرصه على المشاركة في المبادرات الهادفة لدعم القطاع الصحي في البلاد، قام بنك الكويت الدولي مؤخرا بالتبرع بكراسي طبية متحركة لخدمة مرضى مستشفى الصباح وتنمية الرعاية الطبية في المستشفى.

ومن جانبه، قال مدير وحدة الاتصال المؤسسي في بنك الكويت الدولي، نواف ناجيا «إن الدولي يسعى دائما إلى تطوير ورفع مستوى أداء الخدمات الصحية، وذلك من خلال تبني ورعاية المبادرات الصحية التي تشغل حيزا كبيرا من اهتمامه وتعتبر جزءا لا يتجزأ من جوهر برنامجه الرائد للمسؤولية الاجتماعية».

كما أكد ناجيا ان الدولي يؤمن بمدى أهمية دور القطاع الخاص في دعم المجتمع وتحسين مستوى حياة أفراده، ولذلك يحرص على دعم ورعاية الكثير من البرامج والفعاليات المجتمعية الهادفة لتطوير القطاعات الحيوية ومنها قطاع الخدمات الصحية.

ويؤمن بنك الكويت الدولي بأن دوره أبعد من مجرد توفير الخدمات والمنتجات المصرفية، بل أنه مسؤول عن تبني العديد من المبادرات الإنسانية والاجتماعية الهادفة لخدمة المجتمع وتلبية احتياجات أفراده في مختلف القطاعات.

كما يحرص الدولي على تقديم رعايته الاستراتيجية طوال العام للعديد من المؤسسات والمبادرات الصحية، إلى جانب تركيزه على رفع مستوى الوعي الصحي تجاه القضايا الصحية الرئيسية التي تؤثر على المجتمع الكويتي.