تحت رعاية وحضور الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي تم افتتاح المدرسة الهندية الذكية في جليب الشيوخ.

وحضر حفل الافتتاح السفير الهندي لدى الكويت سونيل جين ومدير عام الإدارة العامة للتعليم الخاص سند المطيري ومدير الشؤون التعليمية في الإدارة العامة للتعلم الخاص المدير التنفيذي للمدارس الهندية راماتشاندران مينون، والمدير المباشر للمدرسة الهندية الذكية أحمد البغيلي ومدير العلاقات العامة بالمدرسة صلاح البغيلي، وجمع غفير من التربويين والمعلمين وأولياء الأمور والطلبة.

وقد استقبل صاحب المدرسة علي جديان البغيلي مرحبا بهم، ثم قام د.الحويلة والسفير الهندي بقص شريط افتتاح المدرسة، وبعدها قام الحضور بجولة على المدرسة ومرافقها المتعددة ليبدأ الحفل بالنشيد الوطني للكويت.

كما قدم محمد خميس نبذة عن المدرسة وأهمية إنشائها في خدمة العملية التعليمية، مشيرا إلى أقسامها المتعددة والمتكاملة وصفوفها التي تم تصميمها بطريقة مميزة لتكون جاذبة للطلاب.

وتخللت الحفل فقرات متعددة أبرزها أوبريت كويتي ترحيبي شارك فيه 140 طالبا وطالبة، عبروا خلاله عن سعادتهم وحبهم للكويت، ثم عرض فيلم عن صاحب المدرسة وكيف تحول حلمه إلى حقيقة من خلال هذا الصرح التعليمي الرائع.

وفي الختام، تم تكريم الضيوف والحضور مع توجيه الشكر والتقدير لهم جميعا، ليختتم الحفل بالنشيد الوطني للكويت.