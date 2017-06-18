فرج ناصر

أعلنت «مجموعة فنادق إنتركونتيننتال»، شركة الفنادق الرائدة عالميا، امس عن توقيع اتفاقية حصرية مع مجموعة الأعمال الكويتية «بوخمسين القابضة» لإنشاء وتشغيل فنادق الأولى في الكويت. وتساهم هذه الخطوة في إثراء محفظة فنادق العلامة وتعزز حضورها في السوق.

وتعد «مجموعة بوخمسين القابضة» مؤسسة متعددة الجنسيات، وتنشط في مجالات مختلفة بدءا من السياحة، والضيافة، والأطعمة والمشروبات، والمصارف، وصولا إلى التعليم، والهندسة، والتمويل، والتأمين، والعقارات، والتجزئة.

وتتخذ المجموعة التي تأسست عام 1957 من منطقة الصفاة في العاصمة الكويت مقرا لها، كما تدير عمليات في العديد من أسواق منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك مصر، والإمارات العربية المتحدة، وسورية، ولبنان.

وبنفس اليوم قبل أربعين عاما، وقع جواد بوخمسين أول اتفاقية مع تشالز ويلسون، مؤسس سلسلة فنادق هوليداي إن. وتدير «مجموعة فنادق إنتركونتيننتال» حاليا 3 فنادق في الكويت بالشراكة مع «مجموعة بوخمسين القابضة» وهي: «كراون بلازا - الثريا سيتي»، و«هوليداي ان الثريا سيتي وهوليداي إن السالمية»، بالإضافة إلى أحدث مشروع يقع في كراون بلازا الثريا سيتي وهوليداي إن الثريا، وسيضاف إليها فندق «إنتركونتيننتال الثريا»، أحدث مشاريع المجموعة والمقرر افتتاحه في 2019.

وبموجب الاتفاقية، تحظى «مجموعة بوخمسين القابضة» بحق حصري لإنشاء وتشغيل فنادق تابعة لمجموعة «إنتركونتيننتال» في مختلف أنحاء الكويت لمدة 10 سنوات، ويشمل ذلك 6 علامات هي، «فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال»، و«كراون بلازا»، و«هوليداي إن»، و«هوليداي إن ريزورت»، و«هوليداي إن إكسبريس»، و«ستايبريدج سويتس».

وبهذه المناسبة، قال آلان واتس، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة فنادق انتركونتيننتال آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا: «يسرنا أن نوقع اتفاقية حصرية مع شركائنا التجاريين مجموعة بوخمسين على المدى الطويل، لتطوير مزيد من الفنادق في الكويت. ونتطلع عبر هذه الاتفاقية إلى تعزيز زخم النمو في البلاد، ومواصلة مساعينا الدؤوبة لتوفير تجارب فريدة للزوار الوافدين إلى الكويت بغرض العمل أو الاستجمام».

من جانبه، قال باسكال غوفان، المدير التنفيذي للعمليات في الهند والشرق الأوسط وأفريقيا لدى «مجموعة فنادق إنتركونتيننتال»: «يسرنا أن نوقع اتفاقية حصرية مع شريكنا القديم «مجموعة بوخمسين القابضة» لتطوير مزيد من الفنادق في الكويت، وتعود علاقتنا مع المجموعة إلى أكثر من 3 عقود، نجحنا خلالها بإرساء حضور قوي لـ «مجموعة فنادق إنتركونتيننتال» في الكويت من خلال 3 فنادق وآخر لايزال قيد الإنشاء. ونتطلع عبر هذه الاتفاقية إلى تعزيز زخم النمو في البلاد، ومواصلة مساعينا الدؤوبة لتوفير تجارب فريدة للزوار الوافدين إلى الكويت بغرض العمل أو الاستجمام».

بدوره، قال جواد أحمد بوخمسين، مؤسس ورئيس مجلس إدارة «مجموعة بوخمسين القابضة»: «تجمعنا علاقة مميزة مع «مجموعة فنادق إنتركونتيننتال» منذ ثلاثين عاما.

ويسرنا أن نعزز هذا التعاون عبر اتفاقية حصرية تسمح لنا بمواصلة إنشاء فنادق بمعايير عالمية في الكويت وتلبية احتياجات النزلاء ممن ينشدون اختبار تجربة محلية حقيقية».