تعزيز المهارات الاجتماعية والحياتية وتطوير الوعي الذاتي

انطلاقا من حرصها على دعم جيل الشباب وتوجيه طاقاتهم لما فيه خير البلاد، وتماشيا مع برنامجها الرائد في المسؤولية الاجتماعية، أعلنت شركة تابكو العالمية للتجهيزات الغذائية دعمها لبرنامج «البروتيجيز» الجيل السابع لعام ٢٠١٧.

حول هذه الرعاية، صرح الرئيس التنفيذي لشركة تابكو العالمية للتجهيزات الغذائية المسؤولة عن إدارة وتشغيل العلامة التجارية الشهيرة في الكويت «إليفيشن برجر» عبدالعزيز الطريجي عن سعادته بتجديد الشراكة والتعاون القائم مع البروتيجيز للسنة الثالثة على التوالي لتأكيد الدعم الدائم شركة «تابكو» لقطاع الشباب.

وأشاد الطريجي بالقائمين على البرنامج والمنجزات التي تم تحقيقها ليومنا هذا خصوصا أن البرنامج يوفر المهارات الحياتية والقيادية لكل شرائح الشباب والشابات الكويتيين، مقدرا بدوره تدريب طلبة البروتيجيز على مدار الأجيال السابقة وكل من ساهم في إنجاح وتقدم البرنامج.

وأكد الطريجي أن هذه الشراكة تتناسب مع الرؤية العامة للشركة التي تعزز رفع مستوى الوعي والإدراك نحو الاختيارات الأفضل في الحياة ومن ضمنها التغذية، وتوفير الاختيارات الأفضل في المنطقة، مضيفا «انه ونظرا لعمر الشركة الصغير والتي تدار من قبل مجموعة من الشباب فهذا أيضا زاد إيماننا بدعم الطاقات الشبابية.

كما أكدت مسؤولة التسويق في تابكو العالمية منى نسيبة فيما يخص برنامج البروتيجيز والذي سيطلق قريبا ليضم الجيل السابع من البروتيجيز بين عمر 16 و24 عاما على أهمية ورش العمل التي ستعقد في مدينة براغ والتي سيشارك فيها فريق تابكو والتي ستقوم بتعزيز روح التسامح من خلال تواصلهم واحتكاكهم بثقافات مختلفة.

وأشارت الى حرص «تابكو» على دعم مثل هذه البرامج إلى مشاركة الفريق في عدة ورش عمل خلال برنامج البروتيجيز لهذا العام لتطوير طاقات وإبداعات المشاركين، حيث ستكون هناك ورش عمل داخل وخارج الكويت تسلط الضوء وتؤهل المشاركين الإلمام بمفاهيم ومبادئ المسؤولية الاجتماعية وتدريب المشاركين من الجيل السابع نحو اتخاذ القرارات الصائبة في حياتهم العملية.

وأردفت نسيبة بالقول: سيبقى دعمنا للشباب قائم خلال السنوات القادمة ونطمح لضم خريجي البروتيجيز لفريق العمل لدينا.

من جانبها، صرحت مدير برنامج البروتيجيز م.دانة حمادة: «نحن فخورون بهذا التعاون مع شركة تابكو العالمية للتجهيزات الغذائية للسنة الثالثة على التوالي، حيث يحقق مثل هذا الدعم الأهداف التي يسعى البروتيجيز لتحقيقها»، كما عبرت عن سعادتها بما يقدمه هذا التعاون، موضحة أن مثل هذا الاهتمام ساعد وسيساعد كثيرا في وصول البروتيجيز إلى أكبر عدد من الجمهور.

وأضافت حمادة: «تم تصميم البرنامج بهدف تعزيز المهارات الاجتماعية والحياتية وتطوير الوعي الذاتي بالإضافة إلى التركيز على تحسين التفكير النقدي والإبداع، ويتحقق ذلك عبر ورش العمل والمشاريع والمناظرات والمتحدثين من كل الضيوف ورحلة الجيل السابع ستكون إلى مدينة برلين في ألمانيا ومدينة براغ في جمهورية الشيك للاستفادة من بعض الدورات المتخصصة».

وأشارت حمادة الى أن برنامج البروتيجيز سوف ينطلق في التاسع من يوليو على أن يستمر لمدة ٦ أسابيع، ونحن نشجع جميع الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين ١٦ و٢٤ سنة.