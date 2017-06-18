الباقر: «الوطني» ملتزم سنوياً بمبادراته الاجتماعية

يواصل بنك الكويت الوطني توزيع وجبات الإفطار في قصر نايف يوميا حيث يتواجد الصائمون يوميا لمتابعة إطلاق مدفع الإفطار، وذلك في إطار رعايته لبرنامج «مدفع الإفطار» على تلفزيون الكويت للعام الثاني على التوالي، وتندرج هذه المبادرة ضمن برنامجه الرمضاني السنوي «افعل الخير في شهر الخير».

ويتخلل برنامج «مدفع الإفطار» توزيع جوائز نقدية قيمة على الحضور المشاركين الذين يواكبون موعد انطلاق مدفع الإفطار على الهواء مباشرة من قصر نايف.

وقال مسؤول العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني، يعقوب الباقر، إن بنك الكويت الوطني يواصل التزامه بهذه المبادرة للعام الثاني على التوالي، حيث سيتواجد المتطوعون من موظفي البنك يوميا في قصر نايف عند موعد إطلاق مدفع الإفطار لتوزيع وجبات الإفطار على الصائمين، كما سيقدم البنك جوائز قيمة للمشاركين في برنامج المسابقات اليومي الذي يقدمه تلفزيون الكويت في هذه المناسبة.

وأضاف الباقر: ان البنك يوفر سنويا وجبات الإفطار لأكبر عدد من الصائمين سواء من خلال خيمة الوطني الرمضانية أو من خلال زيارات ميدانية إلى المساجد ومناطق التجمع السكاني الكثيف، وذلك من أجل البقاء الأقرب إلى مجتمعه ومتابعة احتياجات مختلف فئاته عن كثب انطلاقا من التزامه بالمسؤولية الاجتماعية.

يذكر أن برنامج بنك الكويت الوطني الرمضاني يأتي في إطار التزام البنك بخدمة المجتمع، حيث تترجم هذه الحملة رسالته الاجتماعية والإنسانية، وتؤكد حرصه وتمسكه بواجباته تجاه أفراد المجتمع انطلاقا من موقعه كمؤسسة مصرفية عريقة لطالما كانت من الرواد في الكويت والمنطقة في مجال المسؤولية الاجتماعية وأسست لنهج راسخ في هذا المجال.