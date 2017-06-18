احتفل بنك برقان بمناسبة القرقيعان مع الأطفال في فرعيه بمجمع الأفنيوز وديسكفري مول، وذلك في إطار مبادراته الاجتماعية تجاه جميع أفراد المجتمع خاصة الأطفال.

وشهدت احتفالات القرقيعان التي أقيمت يومي 12 و14 يونيو 2017 مشاركة شخصية حساب الأطفال «بوبا»، وتنظيم أنشطة ترفيهية متنوعة لجميع الأطفال بوجود عائلاتهم، والعديد من رواد المجمعين. وكونه يعكس الثقافة والعادات الكويتية القديمة والجميلة، جاءت احتفالات بنك برقان بالقرقيعان كمبادرة تعكس الروح الرمضانية الغنية بالمعاني ودلالات المشاركة والتواصل خلال هذا الشهر المبارك. وخلال هذه الاحتفالات، قام موظفو بنك برقان بتوزيع هدايا القرقيعان على جميع الأطفال بالإضافة إلى عملاء حساب «بوبا»، في أجواء مليئة بالمتعة والمرح.

وتأتي رعاية بنك برقان لهذه المبادرة ضمن برنامجه الاجتماعي تحت عنوان «ENGAGE» «معا لنكون التغيير»، والذي يسلط الضوء على الجوانب المهمة والمؤثرة في المجتمع، إضافة إلى تعزيز مسؤوليته الاجتماعية من خلال دعم المبادرات الإيجابية، التي تندرج في استراتيجيته للمسؤولية الاجتماعية.

ويأتي نهج حملة «ENGAGE» تماشيا مع مبادئ بنك برقان، كمؤسسة مالية كويتية رائدة، بحيث ينسجم أسلوب سياساته مع احتياجات ومصالح المجتمع.