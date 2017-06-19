كعادته في كل عام، كرم البنك الأهلي المتحد الفائزين في المسابقة السنوية لحفظ القرآن الكريم والتي نظمها خلال شهر رمضان الفضيل في مقره الرئيسي، وتضمنت المسابقة أربع فئات من المتسابقين هي: فئتان للموظفين ذكورا وإناثا في سورة (النجم أو الطور) بالاختيار، وفئة الأطفال من أبناء الموظفين وفئة الأطفال عموما وذلك للمرحلة العمرية ما بين 5 و14 عاما، حيث تم اختبارهم في سورتي المرسلات أو المزمل بالاختيار.

حيث فاز من الموظفين (فئة الذكور)، كل من عبدالله سفيان أبو غالي وحصل على المركز الأول، أما المركز الثاني فكان من نصيب عبدالقادر سلطان، وجاء عيسى عبدالله الحمر بالمركز الثالث، وفاز نبيل عبدالغفور بالمركز الرابع، ونور الدين أحمد بالمركز الخامس.

وفازت من الموظفين (فئة الإناث) ضحى عدنان سالمين بالمركز الأول، كما فازت إيمان محمود عمراني بالمركز الثاني، وفازت مداهل البالول بالمركز الثالث، عائشة الهندي بالمركز الرابع، كما فازت فاطمة أحمد آدم بالمركز الخامس.

وقد حصلت الطفلة مريم عادل عباس على المركز الأول في (فئة ابناء الموظفين)، في حين حصل الطفل هادي محسن هيكل على المركز الثاني، وحصلت الطفلة فريدة أحمد رشوان على المركز الثالث، وحصلت الطفلة تسنيم محمد عادل على المركز الرابع، وحصل الطفل باسل محسن هيكل على المركز الخامس.

أما في فئة الأطفال البنين من خارج البنك، فقد حصل الطفل جاسر هاني جمال على المركز الأول، وحصل الطفل محمد عوض فؤاد على المركز الثاني، بينما حصل الطفل فيصل أنور الياقوت على المركز الثالث، وحصل الطفل عبدالرحمن زكريا الفيلكاوي على المركز الرابع، وحصل الطفل عامر عبدالله بدران على المركز الخامس.

وعن فئة الأطفال البنات من خارج البنك، حصلت الطفلة ليان غسان عبدالرحمن على المركز الأول، وحصلت الطفلة تغريد اكرم السيد على المركز الثاني، وحصلت الطفلة مريم أحمد عنتر على المركز الثالث، وحصلت الطفلة علياء مكرم علي على المركز الرابع، وحصلت الطفلة هاجر سعود الدوسري على المركز الخامس.

وتم تكريم الفائزين في مبنى البنك الرئيسي بحضور كل من نقيب أمين مدير عام الموارد البشرية بالبنك ومريم المضف رئيس شؤون الموظفين بالبنك وعبدالله الشعيب المدير في إدارة الرقابة الشرعية في البنك.

وأعرب البنك عن أمله «في أن تسهم هذه المسابقة في تشجيع كافة شرائح المجتمع على حفظ وفهم معاني القرآن الكريم وتطبيق مبادئه في الحياة العملية، ونشر القيم الدينية الصحيحة، مؤكدا حرصه على مثل هذه النشاطات الهادفة والتي تأتي انسجاما مع رسالة البنك الاجتماعية».