يضع عالم الرياضات البحرية تحديات خاصة أمام مصنعي الساعات. عدد قليل فقط من الساعات هو ما يستحق عن جدارة لقب «ساعة غوص». يلبي الطراز الأحدث من الكرونوغراف الشهير DS Action Diver، كالطرازات السابقة، جميع متطلبات المواصفة ISO 6425 بحذافيرها، ويتميز هذا الطراز بقدرته على مقاومة الماء لعمق يصل إلى 300 م، ويعزز التصميم الرياضي الصميم مكانة الساعة بين الأسماء العظيمة في مجال الساعات البحرية، فهذه الساعة تعد وريثة للطراز CERTINA DS-3 الشهير، الذي وقع عليه اختيار البحرية الأسترالية عام 1970.

لا تعترف الشخصية الديناميكية للكرنوغراف الجديد DS Action Diver بأنصاف الحلول: فهي ساعة رياضية حتى النخاع، سواء على البر أو تحت سطح الماء، تفرض المواصفة ISO 6425 أشد المتطلبات صرامة على كل ساعة من الساعات المرشحة، مثل المتطلبات المتعلقة بإمكانية الضبط المسبق لمدة زمنية معينة، والوضوح الشديد للساعة في الأماكن المظلمة، والدقة المتناهية والمقاومة الفائقة للصدمات. ويلبي الكرونوغراف الجديد CERTINA هذه المواصفات، وغيرها الكثير من المتطلبات الإضافية الصارمة.

ويتميز الكرونوغراف الجديد DS Action Diver بجسم كبير قطره 45.7 مم لزيادة الوضوح تحت الماء لأقصى درجة ممكنة. كما أن الإطار الدوار أحادي الاتجاه المثبت بست دعامات ملولبة واقية مصنوع من الألومنيوم المطلي أنوديا باللون الأزرق، ويستخدم في ضبط وقت الغوص. وتعتبر أسنانه المثلثة الكبيرة، التي تضمن سهولة التعامل مع الإطار حتى مع ارتداء القفازات تحت الماء، إحدى الثيمات التصميمية المستلهمة من الطراز السالف الشهير DS-3 في السبعينات. ففي ذلك الوقت، اشتركت CERTINA في عدد من البعثات العلمية البحرية الكبرى، وهو ما أضاف الكثير إلى سمعتها العظيمة في الدقة والمتانة.

ويمزج CERTINA DS Action Diver بشكل جمالي بين الكفاءة الوظيفية والأناقة التصميمية، فداخل الساعة تحفظ آلية الحركة الأوتوماتيكية C01.211 الوقت بدقة، وتتعزز موثوقية الساعة بفضل الأزرار الانضغاطية الملولبة وتاج الضبط وظهر الساعة المثبت ببراغي، وهي الأجزاء التي تم تشطيب كل منها على حدة. تفاصيل الأزرار الانضغاطية مطلية باللون الأسود بتقنية PVD، بينما يعمل الحرفان الأوليان «DS» المنقوشان على طرف تاج الضبط كشاهد على جدارة هذه الماركة، بفضل مبدأ DS المعروف (الحماية المزدوجة). ويحتوي ظهر الساعة على شعار درع السلحفاة التاريخي، وهو الرمز المعتمد للماركة، ويتوفر الكرونوغراف هذا بسوار من الاستانلس ستيل المصقول والممشط، مع تطويلة للغوص قابلة للضبط، كما يتوفر طراز بديل بسوار مطاطي أو ستانلس ستيل، وإطار أسود وميناء أسود بتطعيمات حمراء أو خضراء.

منذ عام 1888، سنة تأسيس شركة الأخوان كورث، لاتزال الجدارة بالاعتماد والدقة وروح الابتكار تحدد فلسفة التصنيع لهذه الشركة، وفي 1959 طورت سيرتينا نظام دي إس (نظام الأمان المضاعف) الشهير لتأمين الصلابة، ثم المقاومة النادرة لموديلاتها ضد تسرب الماء. ومنذ بداياتها التزمت شركة سيرتينا بالرياضة عموما وبسباق الدراجات البخارية خصوصا، حيث اقترن اسمها بقائمة طويلة من مشاهير وعظماء الرياضة مثل مثل مايك دوهان، سيتي غيبرناو، توماس لوثي، روبرت كوبيكا، وظلت لمدة أكثر من 10 سنوات شريكا رسميا لفريق ساوبر للفورمولا 1. بداية من عام 2013، أصبحت العلامة التجارية راعي التوقيتات الرسمي في بطولة الرالي الدولية FIA WRC، ومنذ عام 2015، شريكا لفريق الرالي Citroën Total Abu Dhabi World Rally Team.