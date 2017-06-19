قام بنك الكويت الوطني بتوزيع وجبات الإفطار في منطقة جليب الشيوخ في إطار حملة موائد الوطني الخيرية لإفطار الصائمين والتي تندرج ضمن برنامج البنك الوطني لشهر رمضان المبارك «افعل الخير في شهر الخير».

وجابت قوافل سيارات الافطار العديد من الاحياء الداخلية في المنطقة حيث قام عشرات المتطوعين من موظفي البنك بتوزيع وجبات الافطار على الصائمين.

وقال مسؤول العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني طلال التركي: إن بنك الكويت الوطني ملتزم برسالته الاجتماعية خلال شهر رمضان. ويركز البنك في حملة موائد إفطار الصائمين على توزيع وجبات الإفطار في المناطق البعيدة أو ذات الكثافة العمالية إلى جانب المؤسسات والمستشفيات والمطار والمرافق العامة وغيرها، إضافة إلى زيارة المساجد وذلك التزاما بالمسؤولية الاجتماعية لبنك الكويت الوطني، وتأكيدا على نهجه الثابت في خدمة المجتمع.

وأضاف التركي: وفي إطار هذه الحملة أيضا، يواصل البنك استقبال الصائمين في خيمة افطار الصائمين مقابل سوق شرق. حيث يتواجد فريق من المتطوعين لاستقبال الصائمين وتوزيع ووجبات الافطار عليهم وتأمين كل خدماتهم.

يذكر أن بنك الكويت الوطني دأب على تقديم برنامج «افعل الخير في شهر الخير» منذ أكثر من 20 عاما، ويتضمن العديد من الفعاليات والمساهمات وأعمال الرعاية الاجتماعية والأنشطة التطوعية. ويأتي البرنامج في إطار حرص البنك الوطني على التواصل مع مختلف المؤسسات الاجتماعية وفئات المجتمع كافة محافظا على موقعه في مقدمة مؤسسات القطاع الخاص المحلي التي كرست مبادئ المسؤولية الاجتماعية وترجمتها من خلال برامج ومبادرات تأخذ بعدا اجتماعيا حقيقيا.