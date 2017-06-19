مباركة للشعب الكويتي بشهر رمضان الفضيل، أعاده الله على الجميع بالبركة والخير، أقامت مجموعة سنيار الإعلامية إفطارها السنوي لموظفي الشركة وذلك احتفالا بالإنجازات والنجاحات التي يواصل فريق العمل تحقيقها عاما بعد عام، والتي تعكس بيئة العمل المحفزة والمشجعة التي خلقتها المجموعة وتوسعها المستمر بفضل المواهب الشابة التي توظفها.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة عبدالله الروضان: «لقد نمت مجموعة سنيار من شركة صغيرة متخصصة في مجال الدعاية إلى مجموعة تضم تحت مظلتها التواصل المرئي والإنتاج وإدارة مواقع التواصل الاجتماعي وتنظيم الأحداث الرياضية. وطبعا، لا يسعنا إلا أن نشكر كل عضو من فريق هذه المجموعة، وكل شخص يدعم مجموعة سنيار الكويتية في تحقيق أهدافها بخدمة الكويت والمنطقة بفضل كوادر محلية وشبابية».

وتأسست مجموعة سنيار الإعلامية في عام 2007 في الكويت، وتضم تحت مظلتها كلا من شركة سنيار للدعاية والإعلان، وشركة سنيار لإدارة الابتكار، وشركة سنيار للإنتاج، وشركة سنيار للرياضة، وتتمتع المجموعة بسجل حافل من الخبرات والإنجازات التي تتراوح من الإعلانات المرئية والحفلات الوطنية وكذلك دورة المرحوم عبدالله مشاري الروضان الرمضانية لكرة قدم الصالات التي تجمع آلاف المشجعين من المواطنين والمقيمين في إحدى الدورات الأكثر قدما في البلاد.