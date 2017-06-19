حققت فعالية بنك وربة الاجتماعية التي أطلقها بمناسبة الشهر الفضيل تحت «شعار كم جميل هو الإنسان» في مجمع 360 وعلى مدى 3 أيام من 9 الى 11 يونيو، إقبالا منقطع النظير من قبل العملاء وزوار المجمع، ففي كل أمسية خلال الأيام الثلاثة، استضاف بنك وربة في ركنه الخاص مؤثرين كويتيين ممن تحدوا الصعاب وواجهوا التحديات فأنجزوا وحققوا النجاحات سواء في الاختراعات أو في مد يد العون إلى الناس المحتاجة إلى الدعم في الكويت والعالم العربي.

فكل من شيخة الماجد، مخترعة القلم للمكفوفين، ومعالي العسعوسي، سفيرة الخير الحاصلة على جائزة صناع الأمل وكل من د.هشام بو رزق ود.عبدالمحسن الكندري من فريق الأمل الطبي، شاركوا تجاربهم مع الحضور في أجواء تفاعلية وبثوا الأمل والطموح والإلهام في أوساطهم لكي يثبتوا أن جمال الإنسان يكمن فيما أعطاه إياه الله سبحانه وتعالى، من عزيمة ومقدرة على الكفاح ليصل إلى أهدافه، وتوجهت فعالية بنك وربة إلى فئة الشباب لتعزيز الطموح لديهم وإمدادهم بالدعم والتشجيع الكافي لاستغلال طاقتهم وإمكاناتهم للمضي قدما في تحقيق أحلامهم وتطلعاتهم ومنحهم الإلهام من خلال رواية قصصهم الملهمة.

وصباحا منح «وربة» ركنه في المجمع إلى المؤسسات الخيرية غير الربحية والشباب من المبادرين، ففي اليوم الأول فريق عمل من مشروع «دينارين»: وهو مشروع شبابي تعليمي يشجع الشباب على العمل الإنساني بطرق إبداعية ومحو الأمية في المناطق الأقل حظا في العالم، وفريق «يمينك تعينك» التطوعي وهو فريق يعنى بمساعدة الأسر المتعففة داخل الكويت تأسس عام 2012 تابع للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية في اليوم الثاني.

والحملة الوطنية للتوعية بالسرطان (كان) التي انطلقت تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الأمير، وتسعى لمكافحة مرض السرطان عن طريق نشر التوعية عن أنواعه المختلفة، والحث على الكشف المبكر عنه ما يؤدي لرفع نسب الشفاء منه. وكان للصغار حصتهم أيضا في ركن بنك وربة، حيث خصصت لهم زاوية خاصة تفاعلية تحثهم على تطوير مهاراتهم العقلية والابتكارية، عبر سلسلة من المسابقات التفاعلية تعتمد في حلها على الذكاء والربط بين عناصر مختلفة لحل الألغاز المعروضة على الشاشة. إن بنك وربة يتوجه بالشكر إلى عملائه عموم المجتمع الكويتي لملاقاته في مجمع 360، والاطلاع على تجارب ناجحة وملهمة أحدثت تغييرا مجتمعيا إيجابيا، وأنه على ثقة من أنها قد شكلت محورا أساسيا في بث الأمل والإلهام بين أوساطهم.